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"Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення ділянок у чотирьох областях

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укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами.

"Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та вокзалах", – наголосили в компанії.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Як повідомлялося, вранці 16 грудня Росія нанесла новий масований ракетний удар по українській інфраструктурі. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків. 

Автор: Юлiя Недашківська
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