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Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлені Харків та Полтава

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світло

Унаслідок чергового масованого ракетного удару з боку РФ наразі світло повністю зникло у Харкові та Полтаві.

Про знеструмлення Харкова журналістам "Суспільного" повідомила речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко. Також у місті зупинили метро.

Також це підтвердив мер міста Ігор Тєрєхов у Telegram.

"Харків знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет", – зазначив він.

Водночас про зникнення світла повідомив мер Полтави Олександр Мамай.

"Увага. Полтава без електроенергії...Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні", – зазначив він.

Автор: Юлiя Недашківська
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