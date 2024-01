У ЄС узгодили дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Постійні представники країн Європейського Союзу ввечері 15 грудня погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє чеське головування в Раді ЄС у Twitter.

"Посли в принципі погодили пакет санкцій проти Росії в рамках постійної підтримки України з боку ЄС. Третій пакет санкцій проти Росії, узгоджений під головуванням Чехії в Раді ЄС, має бути підтверджений письмовою процедурою завтра (16 грудня, – ред.), – йдеться у повідомленні.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D