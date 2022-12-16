У ЄС узгодили дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Постійні представники країн Європейського Союзу ввечері 15 грудня погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє чеське головування в Раді ЄС у Twitter.

"Посли в принципі погодили пакет санкцій проти Росії в рамках постійної підтримки України з боку ЄС. Третій пакет санкцій проти Росії, узгоджений під головуванням Чехії в Раді ЄС, має бути підтверджений письмовою процедурою завтра (16 грудня, – ред.), – йдеться у повідомленні.

#COREPERII | ✅ Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine 🇺🇦. The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022

Як повідомлялося, Єврокомісія представила проєкт нового пакету санкцій 7 грудня. За даними видання EUobserver, дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу передбачає запровадження заборони інвестицій у російський гірничодобувний сектор, ембарго на постачання технологій подвійного призначення для 169 російських компаній, а також заморожування активів "Московського кредитного банку" і "Далекосхідного банку".

Крім того, Євросоюз планує заморозити активи медіахолдингів ВДТРК та "Національної Медіа Групи", АНО "ТВ-Новости" та московського Фонду стратегічної культури. Санкції також передбачають відкликання ліцензій на мовлення у ЄС у російських телеканалів "НТВ", "НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ".

До дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу також планується включити 144 особи, зокрема одну з найбагатших жінок Росії Тетяну Ковальчук, кінорежисера Нікіту Міхалкова, співака Григорія Лєпса та блогера Дмитра Пучкова, а також низку телеведучих та керівників російських компаній.



