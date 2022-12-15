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Німеччина (1679) кредит (2937) Ощадбанк (649) грант (222)

"Ощадбанк" надаватиме українським підприємцям гранти від уряду Німеччини

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ощадбанк

"Ощадбанк" надаватиме підприємцям банківські кредити в поєднанні з грантовими коштами від уряду Німеччини, які складатимуть до 30% суми проєкту.

Про це йдеться в повідомленні "Ощадбанку".

Як повідомляється, 15 грудня було підписано Меморандум про співпрацю у фінансуванні підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу в межах програми міжнародної технічної допомоги "Застосування та імплементація угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі".

Грантова програма дасть підприємцям-клієнтам "Ощадбанку" можливість отримувати гранти від уряду Німеччини. Головною метою програми є підтримка українського бізнесу, особливо тих підприємств, які зазнали збитків внаслідок російської агресії та були релоковані в безпечні регіони України.

Загальний бюджет ініціативи становитиме 2,4 млн євро, включно з 1,3 млн євро як початковою сумою, доступною для грантів.

Програма має також навчальну складову: консультанти German Sparkassenstiftung проводитимуть тренінги з розвитку підприємницьких та управлінських навичок клієнтів "Ощадбанку".

Автор: Галина Ялівець
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