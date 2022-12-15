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В Офісі президента підтвердили розблокування 18 мільярдів євро для України

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зеленський

Дипломатичний радник президента України Володимира Зеленського і заступник глави Офісу президента Ігор Жовква підтвердив, що на саміті лідерів ЄС 15 грудня було розблоковане питання виплати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги 2023 року.

Про це Жовква написав у Facebook.

"Рішення щодо макрофіну, за нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", – повідомив Жовква..

Він додав, що дискусія щодо санкцій ще триває.

Як повідомлялося, Польща ввечері 14 грудня відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Євросоюзу Україні, а також два рішення щодо Угорщини через занепокоєння з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

12 грудня посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Ухвалення рішення раніше блокувала Угорщина – прем’єр країни Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти такого формату виділення фінансування для України, що ставило під загрозу вчасне надання коштів.

Зрештою, в обмін на згоду Угорщини країни-члени ЄС погодилися розблокувати заморожені раніше 6,3 млрд євро коштів для уряду Орбана, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через відкат від демократичних реформ у країні.

Автор: Галина Ялівець
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Віталя нє сільон в матєматікє, молодший Володька інша справа
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15.12.2022 23:42 Відповісти
ДИВЛЯЧИСЬ НА ФОТО ХОЧ ХТОСЬ ВІРИВ ЩО ЦЕЙ
НЕНОРМАЛЬНИЙ МОЖЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ
УКРАЇНИ
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15.12.2022 23:40 Відповісти
Ух і подерибанимо, хлопці!

А то вже майже рік як свіжого асфальтику не нюхали!
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16.12.2022 04:44 Відповісти
 
 