БЕБ знайшло контрабандних електронних сигарет на 10 мільйонів

Детективи управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, яка організувала розгалужену мережу збуту контрабандних підакцизних товарів іноземного походження.

За результатами санкціонованих обшуків на території Львова у організаторів мережі виявили та вилучили 28 тис. електронних сигарет орієнтовною вартістю близько 10 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатори схеми продавали контрабандні електронні цигарки через соціальні мережі та у торгівельних закладах Львова.

Детективи також вилучили готівкові кошти, у тому числі валюту, отриманні внаслідок злочинної діяльності на загальну суму в еквіваленті понад 16,5 млн грн.

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Під час обшуків також вилучено транспортні засоби, які перевозили підакцизні товари, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, сервери, системи відеоконтролю тощо.

"Загальна вартість вилученого становить близько 30 млн грн. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками правопорушень передбачених ч. 1 ст. 199 КК України (зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку) та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, або інших підакцизних товарів).