Deutsche Bahn виставить на продаж логістичний підрозділ за 20 мільярдів євро

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn AG збирається виставити на продаж логістичний підрозділ DB Schenker, який можна оцінити в 20 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, наглядова рада компанії схвалила цей план.

Надходження від продажу DB Schenker "повністю залишаться в Deutsche Bahn і дозволять їй істотно скоротити борг".

"Конкретна дата початку процесу продажу активу поки не визначена й залежатиме від ділового середовища. DB Schenker буде продано тільки в тому випадку, якщо це буде вигідніше фінансово порівняно з його збереженням у складі Deutsche Bahn", – наголошується в повідомленні.

Борг Deutsche Bahn складає близько 30 млрд євро, і компанія планує продовжувати інвестувати в модернізацію інфраструктури.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Deutsche Bahn працює з консультантами, щоб підготувати DB Schenker до можливого продажу.

За словами джерел агентства, Carlyle Group Inc. та CVC Capital Partners обговорюють можливість подання спільної заявки на купівлю DB Schenker. Серед інших потенційних інвесторів називають Advent International, Bain Capital і Blackstone Inc.

Група Deutsche Bahn надає послуги з перевезення вантажів та пасажирів та логістичні послуги. Штат перевищує 330 тис. осіб, із яких близько 220 тис. працюють у Німеччині. Основний бізнес DB зосереджений у Німеччині, де концерн займається залізничними та автобусними перевезеннями пасажирів, а також транспортуванням вантажів залізницею.