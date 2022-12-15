Санкції працюють: "Сбєрбанк" не зможе приймати оплату за товари онлайн у популярних браузерах

Найбільший у Росії "Сбєрбанк" попередив користувачів про необхідність встановити російський браузер для оплати товарів у інтернет-магазинах.

Це пояснюється тим, що через санкції "Сбєрбанку" доведеться перевести онлайн-еквайринг на російські сертифікати, які не підтримують найпопулярніші у світі браузери від Microsoft, Google та Apple, з'ясувало місцеве видання "Коммерсант".

Відповідне попередження для користувачів з’явилося на сторінці для введення даних банківської картки в російських інтернет-магазинах та сервісах, які використовують онлайн-еквайринг "Сбєрбанку".

Банк закликав покупців встановити російський браузер або самостійно завантажити потрібні сертифікати з сервера російського порталу держпослуг.

Йдеться про кореневі сертифікати, що дозволяють встановлювати захищене з'єднання (HTTPS). Дія сертифікату, виданого "Сберу" бельгійським GlobalSign, спливає 15 лютого і не буде продовжена через введені проти банку санкції.

У зв'язку з цим "Сбєрбанк" вимушений перевести сервіс, що використовується для оплати товарів онлайн, на російські сертифікати шифрування, які не підтримують продукти від Microsoft, Google і Apple.

Як повідомлялося, раніше найбільший у Росії "Сбєрбанк" зіткнувся зі складнощами у обслуговуванні банкоматів через санкції: цей процес став дорожчим, а постачання обладнання займає більше часу.