Німеччина збирається ввести граничні ціни на газ та електроенергію

Німецький Бундестаг ухвалив цінові "гальма" для газу, тепла та електроенергії.

За це проголосували депутати більшості, передає Укрінформ.

Ціни зафіксовано на рівні 12 євроцентів за 1 кВт на газ і 40 центів за 1 кВт-год на електрику.

Закон набере чинності з березня 2023 року, але його норми будуть діяти вживатися також у січні та лютому.

При цьому громадяни, а також малі та середні компанії повинні споживати енергоресурсів не більше 80% минулорічного показника. Промислові клієнти повинні скоротити використання природного газу до 70% минулорічного показника.

Цінове "гальмо" має діяти до 30 квітня 2024 року.

Закон має бути ухвалений Бундесратом, який збереться 16 грудня.

Раніше Федеральна мережева агенція ФРН попередила, що економія газу в Німеччині нижча за рівень, необхідний для уникнення дефіциту газу, оскільки ціль скорочення споживання газу на 20% не була досягнута минулого тижня на тлі різкого похолодання.