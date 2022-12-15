На соцвиплати спрямували з початку року 375 мільярдів, – Мінфін

За період із січня по листопад 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 374,7 млрд грн, зокрема у листопаді – 36,1 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ці кошти було спрямовано:

57,9 млрд грн – на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у листопаді – 5,6 млрд грн;

47,4 млрд грн – для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у листопаді – 5,8 млрд грн;

28,2 млрд грн – на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у листопаді ‒ 2,6 млрд грн;

210,3 млрд грн – Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у листопаді ‒ 22,1 млрд грн;

30,9 млрд грн – на "єПідтримку", що забезпечило отримання допомоги в повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україні у 2023 році необхідно щомісячно понад $3 млрд фінансової підтримки тільки на покриття соціальних видатків.