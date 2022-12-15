США ввели санкції проти російського мільярдера Потаніна

США запровадили санкції проти російського мільярдера Владіміра Потаніна, низки дочірніх компаній російського банку "ВТБ", а також віцепрем’єра РФ Андрія Білоусова та інших російських чиновників.

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, окрім самого Потаніна під санкції потрапили його дружина та діти, яхта Nirvana, а також підконтрольні мільярдеру компанії "Інтеррос" і "Росбанк".

Потанін є основним акціонером ПАТ "ГМК "Норильський нікель" ("Норнікель"), одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю та джерела більшої частини його особистого багатства. Водночас ця компанія під санкції не потрапила.

Крім того, санкції запроваджено щодо низки дочірніх компаній російського банку "ВТБ" – "ВТБ Лізинг", ТОВ "Проект", ТОВ "Борговий центр", "ВТБ інфраструктурні інвестиції", "Сітібайк", "ВТБ Девелопмент" та інших.

Крім того, до санкційного списку увійшли віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов, низка російських губернаторів та інших чиновників.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal, США вирішили не запроваджувати санкції проти "Норнікеля" з огляду на можливий вплив такого рішення на глобальні ринки. На частку "Норнікелю" припадало близько 5% річного світового виробництва нікелю станом на початок цього року. Нікель є ключовим компонентом акумуляторів електромобілів. Крім того "Норнікель" виробляє близько 40% світового паладію, який використовується у виробництві напівпровідників. "Норнікель" також постачає кобальт і мідь.

Потанін – один із найбагатших російських мільярдерів. У 2022 році він посів друге місце в російському списку Forbes, його статки оцінили в $17,3 млрд. У квітні він через "Інтеррос" придбав 35% кіпрської TCS Group Holding – головної структури "Тінькофф Банку" у засновника компанії Олега Тінькова та його родини, а також 100% "Росбанку" у французької фінансової групи Societe Generale, яка вирішила піти з Росії.

Як повідомлялося, у червні Велика Британія запровадила санкції проти Потаніна, водночас він досі уникав санкцій США та ЄС.