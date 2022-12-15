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США ввели санкції проти російського мільярдера Потаніна

Новини БізнесЦензор Влада

потанін

США запровадили санкції проти російського мільярдера Владіміра Потаніна, низки дочірніх компаній російського банку "ВТБ", а також віцепрем’єра РФ Андрія Білоусова та інших російських чиновників.

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, окрім самого Потаніна під санкції потрапили його дружина та діти, яхта Nirvana, а також підконтрольні мільярдеру компанії "Інтеррос" і "Росбанк".

Потанін є основним акціонером ПАТ "ГМК "Норильський нікель" ("Норнікель"), одного з найбільших у світі виробників паладію та рафінованого нікелю та джерела більшої частини його особистого багатства. Водночас ця компанія під санкції не потрапила.

Крім того, санкції запроваджено щодо низки дочірніх компаній російського банку "ВТБ" – "ВТБ Лізинг", ТОВ "Проект", ТОВ "Борговий центр", "ВТБ інфраструктурні інвестиції", "Сітібайк", "ВТБ Девелопмент" та інших.

Крім того, до санкційного списку увійшли віцепрем'єр РФ Андрій Білоусов, низка російських губернаторів та інших чиновників.

Як повідомляло видання The Wall Street Journal, США вирішили не запроваджувати санкції проти "Норнікеля" з огляду на можливий вплив такого рішення на глобальні ринки. На частку "Норнікелю" припадало близько 5% річного світового виробництва нікелю станом на початок цього року. Нікель є ключовим компонентом акумуляторів електромобілів. Крім того "Норнікель" виробляє близько 40% світового паладію, який використовується у виробництві напівпровідників. "Норнікель" також постачає кобальт і мідь. 

Потанін – один із найбагатших російських мільярдерів. У 2022 році він посів друге місце в російському списку Forbes, його статки оцінили в $17,3 млрд. У квітні він через "Інтеррос" придбав 35% кіпрської TCS Group Holding – головної структури "Тінькофф Банку" у засновника компанії Олега Тінькова та його родини, а також 100% "Росбанку" у французької фінансової групи Societe Generale, яка вирішила піти з Росії.

Як повідомлялося, у червні Велика Британія запровадила санкції проти Потаніна, водночас він досі уникав санкцій США та ЄС.

Автор: Михайло Орлюк
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Так і бачу як на "норнікелі" дебільні "ваньки" з чорними від хімії пиками ,вй@буючи з ранку до вечора за копійки розмірковують за пляшкою про "хфажиздов в Україні " в той час як діти потаніна розважаються в Монако.
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15.12.2022 18:43 Відповісти
К сожалению там проживает очень много выходцев из Украины, и да, они все так считают.
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15.12.2022 19:43 Відповісти
А журналісти і редактори Цензора прогуляли уроки, на яких йшлось про те, що імена особісті не перекладаються, чи вони хочуть сказати, що на московії зареєстровані саме такі назви : ""ВТБ Лізинг", ТОВ "Борговий центр", "ВТБ інфраструктурні інвестиції", "Сітібайк"? От прямо так і написано в їхньому Держреєстрі?

Ви ще призвище "Блюхер "перекладіть!
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15.12.2022 19:39 Відповісти
Це ж треба таке, щоб усе життя красти та назбирати стільки грошей, щоб зараз не мати можливості навіть на яхті покататися.
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15.12.2022 19:43 Відповісти
И шо толку? Запишет недвижимость на любовницу и на этом вопрос санкций решен. А что до отдыха лично ему и его семье, то всегда есть Швейцария и Дубай. Банки тоже самое, переименовать их в другое юридическое лицо и работать как прежде. Перестаньте имитировать бурную деятельность, такое мелкое подгаживание хорошо, но его можно за 1 час ввести без обсуждений.

В любом случае настоящие санкции кроме нас никто не введет. Как, например, случайно небесные силы ввели санкции против СП-1. Все, дохода кацапы лишились. И тут если повредить электролинии и электростанции к заводам по переплавке руды, то больше кацапы ни одного килограмма металла продать не смогут. Китайцам руду будут возить, зарабатывая в 50 раз меньше. Примерно тот же эффект будет, если взорвать фуру с полной загрузкой фугаса рядом с общежитием вахтовиков или многоквартирным жильем для инженеров. США этого сделать не могут. Мы или нанятые российскими либералами с деньгами так называемые хорошие русские - могут.
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15.12.2022 19:59 Відповісти
Погоджуючись з вашим скептицизмом, варіант з коханкою виглядає не набагато кращим за повну конфіскацію. Хіба що ви вірите в щире кохання кота і глечика зі сметаною
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15.12.2022 20:34 Відповісти
 
 