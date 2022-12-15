Суд продовжив арешт колишнього нардепа Микитася до 12 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив дію запобіжного заходу щодо колишнього народного депутата Максима Микитася у вигляді тримання під вартою до 12 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.

Як повідомляє пресслужба ВАКС, відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 15 грудня.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку обов'язків, зокрема, не залишати без дозволу меж Київської області, утримуватися від спілкування із визначеними особами, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, 20 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн. Апеляційна палата ВАКС 1 листопада зменшила розмір застави для Микитася до 100 млн грн.

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду у розмірі 10% від вартості проєкту (220 млн євро) за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.