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Гривневі вклади населення з початку війни збільшилися на 37%, – Рада НБУ

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Із початку повномасштабної війни гривневі вклади фізичних осіб у банках збільшилися на 37%, бізнесу – на 11%.

Про це сказав заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу – на 11%", – сказав Фурман.

Він підкреслив, що довіра вкладників до банків за час війни тільки зросла.

Раніше повідомлялося, що депозити населення у валюті в жовтні зросли на 2,5% або $211 млн.

Автор: Галина Ялівець
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