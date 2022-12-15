Гривневі вклади населення з початку війни збільшилися на 37%, – Рада НБУ
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Із початку повномасштабної війни гривневі вклади фізичних осіб у банках збільшилися на 37%, бізнесу – на 11%.
Про це сказав заступник голови Ради Національного банку Василь Фурман під час брифінгу, передає Укрінформ.
"Гривневі вклади населення від початку бойових дій зросли майже на 37%, а бізнесу – на 11%", – сказав Фурман.
Він підкреслив, що довіра вкладників до банків за час війни тільки зросла.
Раніше повідомлялося, що депозити населення у валюті в жовтні зросли на 2,5% або $211 млн.
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