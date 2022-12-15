Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 2,6 раза, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $7,05 млрд з $2,69 млрд.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3% – до $36,86 млрд, імпорт – на 23,2%, до $43,91 млрд.

Держстат уточнив, що в жовтні цього року порівняно з вереснем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 3,5% – до $3,65 млрд, а імпорту – зріс на 7,4%, до $4,79 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні 2022 року було негативним і склало $1,14 млрд, тоді як у вересні 2022 року воно також було негативним і склало $0,67 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-жовтні 2022 року становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року – 0,95).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.