Apple зайняла перше місце в рейтингу найвпливовіших брендів світу

Американська Apple Inc. зайняла перше місце в рейтингу 500 найвпливовіших брендів у світі, що складається дослідницькою компанією World Brand Lab. Так, Apple змістила з вершини рейтингу торішнього лідера Google (входить до холдингу Alphabet Inc.), що опустилася на третє місце.

Про це йдеться в повідомленні WBL, передає Інтерфакс-Україна.

Другий рядок зайняла Microsoft Corp.

У десятці найвпливовіших брендів світу домінують американські компанії, посівши 8 місць із 10. Серед них – Amazon.com Inc., Walmart Inc., McDonald's Corp., Coca-Cola Co. та Tesla.

Єдиними неамериканськими брендами в топ-10 стали два автовиробники: японська Toyota Corp. та німецька Mercedes-Benz (належить Daimler).

Всього у рейтингу представлено 33 країни. Лідирують з величезним відривом бренди зі США (198 з 500). До топ-5 увійшли також Франція, Японія, Китай та Велика Британія. Німеччина, Швейцарія та Італія представлені у списку більш ніж 10 брендами.

Середній вік брендів із рейтингу становить 98,2 роки. При цьому 222 бренди існують вже понад сотню років, а рекордсменом став французький виробник будматеріалів Saint-Gobain, заснований у 1665 році. Свій 300-річний ювілей також відзначили страхова компанія Aviva та алкогольний бренд Moutai.

World Brand Lab складає рейтинг найвпливовіших брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тис. брендів із 60 країн.