Європейський центробанк продовжив підвищувати ставки слідом за ФРС США
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер, 15 грудня.
Базова процентна ставка за кредитами була підвищена до 2,5%, ставка за депозитами – до 2%, ставка за маржинальними кредитами – до 2,75%, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас ЄЦБ зазначає, що продовжить підвищувати ставки на тлі високої інфляції.
На засіданні у четвер ЄЦБ також обговорив принципи нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів регулятором. Очікується, що з березня 2023 року портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme (APP)), зменшуватиметься в середньому 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року.
Як повідомлялося, напередодні Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 50 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,25-4,5% річних.
Як повідомлялося, на попередніх чотирьох засіданнях Федрезерв підвищував ставку на 75 б.п. Після останнього підвищення розмір ставки досягнув максимуму з 2007 року.
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