Європейський центробанк продовжив підвищувати ставки слідом за ФРС США

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер, 15 грудня.

Базова процентна ставка за кредитами була підвищена до 2,5%, ставка за депозитами – до 2%, ставка за маржинальними кредитами – до 2,75%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас ЄЦБ зазначає, що продовжить підвищувати ставки на тлі високої інфляції.

На засіданні у четвер ЄЦБ також обговорив принципи нормалізації балансу, який збільшився майже до 5 трлн євро після багаторічного викупу активів регулятором. Очікується, що з березня 2023 року портфель облігацій, придбаних ЄЦБ в рамках програми викупу активів (Asset Purchase Programme (APP)), зменшуватиметься в середньому 15 млрд євро на місяць до кінця другого кварталу 2023 року.

Читайте також: ФРС США підвищила відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року

Як повідомлялося, напередодні Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 50 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 4,25-4,5% річних.

Як повідомлялося, на попередніх чотирьох засіданнях Федрезерв підвищував ставку на 75 б.п. Після останнього підвищення розмір ставки досягнув максимуму з 2007 року.