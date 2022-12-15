Молдова збільшить витрати на оборону на 68%

Молдови планує збільшити оборонний бюджет на 2023 рік, зокрема для посилення системи протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає NewsMaker.

Згідно з проєктом закону про державний бюджет на 2023 рік, бюджет Міністерства оборони Молдови збільшиться на 649,9 млн леїв.

"Ця сума піде на критичні галузі, які визначили в контексті перегляду документів стратегічного планування у військовій галузі. Інвестиції зосередяться на забезпеченні безпеки, зокрема, повітряної оборони", – сказав Носатий.

Він уточнив, що з урахуванням наявних сьогодні пропозицій, а поки йдеться лише про радар протиракетної оборони, Молдова зможе купити таку систему лише за рік-півтора.

"Поки що ми не прояснимо своє майбутнє: чи залишиться Молдова нейтральною державою, чи громадяни захочуть піти іншим шляхом. І поки ми дотримуємося нейтралітету, потрібно дбати про сектор нашої оборони", – сказав Носатий.

При цьому він зазначив, що нормальний бюджет військової галузі має становити 1-2% навіть у таких країнах, як Молдова.

Згідно з проєктом держбюджету Молдови, відрахування на оборонне відомство у 2023 році становитимуть приблизно 1,7 млрд леїв, або 0,55% ВВП. Таким чином, витрати на оборонний сектор зростуть приблизно на 68,2% порівняно з 2022 роком, досягнувши 1,5 млрд леїв.

Зараз бюджет Міністерства оборони становить 1 млрд 56 млн леїв, або 0,38% від ВВП.