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Шмигаль закликав ООН долучити до "зернової ініціативи" порти Миколаїв та Ольвія

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шмигаль

Україна виступає за розширення ініціативи з експорту зерна, зокрема, шляхом долучення до неї портів Миколаїв та Ольвія.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітом.

"Україна виступає за розширення ініціативи з експорту зерна на інші наші порти. Зокрема, на порти Миколаїв та "Ольвія" в Миколаївській області. Розраховуємо на підтримку наших партнерів у цьому питанні", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що в межах "Зернової ініціативи" з українських портів вже відправлено 554 судна із 13,9 млн тонн продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, наразі Росія блокує інспекцію суден в межах "зернової ініціативи" в Босфорі – за добу протокою проходить у середньому 3,5 судна на вхід та 3 на вихід – замість 24-30.

Автор: Михайло Орлюк
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