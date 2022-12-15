Власник найбільшого виробника паперу в Росії домовився про продаж всього російського бізнесу
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Австрійська група Mondi, що займається виробництвом паперу та упаковки, домовилася про продаж свого бізнесу з переробки упаковки в РФ групі місцевій компанії "Готек".
Як повідомляється у пресрелізі компанії, угода передбачає продаж трьох заводів за 1,6 млрд руб. (24 млн євро), внаслідок чого австрійська група зафіксує збитки на суму 70-80 млн євро.
Компанія зауважує, що продаж цих активів потребує дозволу російського уряду. Очікується, що операцію буде завершено у першій половині 2023 року.
До угоди увійде завод з виробництва гофрокартону та два заводи з виробництва споживчих гнучких матеріалів.
Компанія зауважує, що у периметр цієї угоди не входить найбільший актив Mondi в Росії – АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК", оскільки російська влада досі на надала дозволу на його продаж структурам російського мільярдера Віктора Харитоніна за 1,5 млрд євро.
Як повідомлялося, на початку травня транснаціональна компанія Mondi, яка спеціалізується на виробництві упаковки та паперу, ухвалила рішення про продаж свого бізнесу в Росії.
У Росії групі Mondi належить чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Останнє підприємство – одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та найбільший виробник паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб. Станом на кінець 2021 року компанія оцінювала вартість російських активів у 687 млн євро.
Mondi plc — це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.
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