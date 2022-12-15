Росіяни хочуть заборонити гривню на окупованих територіях з нового року, – мер Мелітополя

Із 1 січня 2023 року російські окупанти хочуть заборонити гривню на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Також ми бачимо тенденції що вони (окупанти, – ред.) готуються до нових репресій. Вони заявили, що з 1 січня буде повністю заборонено обіг гривні, а ті люди, хто буде тримати гривню, будуть прирівняні до ворогів батьківщини. У кожного мешканця Мелітополя в будинку буде гривня і кожного можна звинуватити у держзраді", – сказав Федоров.

За його словами, мешканців міста змушують міняти гривню на рублі за вкрай невигідним курсом.

Також він додав, що після кожної вдалої спроби ЗСУ щодо ліквідації окупантів чи колаборантів починається черговий виток терору цивільного населення. Після знищення в "Привалі охотніка" окупаційного військового командування, в місті посилилися фільтраційні заходи. Перевіряють мобільні телефони, автівки, людей забирають "на підвал".