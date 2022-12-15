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Пінчук (205) телебачення (381)

Пінчук запускає новий телеканал

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

пинчук

Телевізійна група Starlight Media Віктора Пінчука запускає новий телеканал під назвою ICTV2.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала каналу дозвіл на мовлення.

Канал транслюватиме серіали, розважальні шоу та повнометражні фільми, які наразі не може показувати основний ICTV через участь у телевізійному марафоні "Єдині новини".

"Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми ... створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії...", – наголосив CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Це буде восьмий телеканал холдингу, який до повномасштабної війни був серед лідерів за комерційною аудиторією в Україні.

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". "Медіа Група Україна" відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
Дайош більше серіалів про хохлів типу "Будиночок на щастя", "Доярки з кацапетовки" "Останій москаль"та інший ТРЕШ ПРО ЖИТЄРАДІСНИХ ХОХЛІВ
Казав і кажу - треба фізична ліквідація олігархів Пінчуків, Ахметових, Фірташей, Коломойських і ламати всю олігархічну систему, нажаль тільки так з тим ХТО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ і робить з неї малоросію.
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15.12.2022 17:18
+11
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15.12.2022 17:23
+10
эту пархатую Гниду нужно в месте с тестем на одной ветке.....
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15.12.2022 16:41
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Ну он же не олигарх, как Порох, нє?
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15.12.2022 16:32 Відповісти
Здається мені що пінчук із "слуг народа"
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15.12.2022 17:10 Відповісти
Он главного "слугу" и его кураторов из ОПы кормит. Этого достаточно.
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15.12.2022 17:26 Відповісти
эту пархатую Гниду нужно в месте с тестем на одной ветке.....
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15.12.2022 16:41 Відповісти
Та нє, не його треба, а тих, хто протежує
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15.12.2022 16:47 Відповісти
Скажіть хтось діду, що телевізор вже майже ніхто не дивиться.
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15.12.2022 16:58 Відповісти
Дайош більше серіалів про хохлів типу "Будиночок на щастя", "Доярки з кацапетовки" "Останій москаль"та інший ТРЕШ ПРО ЖИТЄРАДІСНИХ ХОХЛІВ
Казав і кажу - треба фізична ліквідація олігархів Пінчуків, Ахметових, Фірташей, Коломойських і ламати всю олігархічну систему, нажаль тільки так з тим ХТО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ і робить з неї малоросію.
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15.12.2022 17:18 Відповісти
вони не скільки ненавидять Україну, скільки зневажають українців, всіх українців, всіх людей. Ці довбані нєбожитєлі, за всі ці роки так поразжиралися, їм чхати скільки людей прямо чи опосередковано загинуло через їх жадібність, да й війна ця в основному через олігархів. Вони не давали ради з громадським суспільством і радо приймали "братскую помощь", тому тут ****** "православими" нас закидували, тому й канали їх були проросійськими.
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16.12.2022 02:41 Відповісти
Наверное, будут крутить Сватов и Слугу народа
Поэтому зельоные не против
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15.12.2022 17:20 Відповісти
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15.12.2022 17:23 Відповісти
А де БОгдан пропав???
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15.12.2022 17:57 Відповісти
Богдан це юрист Коломойського, де він зараз кого хвилює.
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15.12.2022 18:37 Відповісти
То одним "олігархам" можна, а іншим ні?
Радуйтесь 73% ви зробили це разом...
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15.12.2022 19:11 Відповісти
Воно ще тут ?!! Боже як всі ці гавніщі вже дістали
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15.12.2022 19:19 Відповісти
в перерыве развлекательных программ будут показывать терпилам что не кучма отрезал голову Гонгадзе, и заводы не пинчук разграбил а коварная америка
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15.12.2022 20:06 Відповісти
Еротичний, на якому смоктатимуть у «найвеличнішого»?
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15.12.2022 20:10 Відповісти
Я думав що такий вже є-"Дом" називається.Хоча в нього наразі велика конкуренція.Один Зелемарафон чого коштує.)
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16.12.2022 13:22 Відповісти
це правильний,наш,олігарх! а головне такий кошерний,кошерний.....
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15.12.2022 20:38 Відповісти
олігарх = злочинець, бо як гельмінт висмоктує всі соки з держави, заради свого збагачення, тож своїх олігархів для нас не існує. Чи то був сарказм?
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16.12.2022 02:36 Відповісти
звичайно-ж сарказм.Піня не тільки висмоктував десятки років всі соки з України.разом зі своїм тестем Льонкою він причетний до здачі ЯЗ.після цього у Піні й пішли справи на Заході добре,форуми став проводити,особняки в Лондоні купувати....
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16.12.2022 09:11 Відповісти
Зеленський має мрію - створити нового олігарха, самого абміційного, себе)
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16.12.2022 01:56 Відповісти
дайте вгадаю, на ніч новорічну буде у них цей нудний-принудний радянський кисіль - " с легким паром"? чи будуть голубой огоньок нам показувати?
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16.12.2022 02:35 Відповісти
Якщо буде світло.
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16.12.2022 13:27 Відповісти
«Cпонсор» Дональда Трампа Віктор Пiнчук нагадує, що чекає з нетерпінням грошей на відбудову України. Схеми обкатані, потрібні люди розставлені. "Прохфессіонал", вміє крутитися в мутні часи і навіть ні разу не сидів.

Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.

У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів. 14 червня 2004 р. консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», співзасновником якого були Віктор Пінчук і Рінат Ахмєтов, отримав у власність 93,02%-ний пакет акцій заводу «Криворіжсталь», сплативши 22 квітня 2005р. 4 млрд. 260 млн грн.

Господарський суд Києва визнав незаконним продаж «Криворіжсталі» і постановив повернути їх Фонду держмайна. 24 жовтня 2005 року компанія Mittal Steel Germany GmbH придбала 93%-й пакет акцій «Криворіжсталі» за 24 млрд. 200 млн грн.
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16.12.2022 05:15 Відповісти
Пінчуки,Ахметови,Коломойські-ось корінь бід українців,жидва одним словом
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16.12.2022 07:49 Відповісти
Ця тварюка ще ходе по землі,він мае бути разом зі своїм тестем за скоене бути нижче поверхні планети.
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16.12.2022 10:16 Відповісти
Пінчук буде мати каналів скільки захоче,його бабло на вибори Зе гарно працювало як коломойгі і Фірташа! А ви бовдури клоуна вибрали і думаєте він на щось впливає в цій державі воюючій?! А ще більше бісить ,коли пишуть кухонні особи,наш ********** найкращий?! Питання тільки в чому?! Бабло молотять дуже файно!
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16.12.2022 10:54 Відповісти
В цей час війни українці потребують не розваг і нових каналів,а,зброї новітньої, ППО,ПРО......,харчів,виплат українцямякі йдуть від США І ЄВРОПИ для цивільного населенн,а цих виплат ніхто не бачить!!! Хватить нам жидівсько-олігархічних піарів Пінчука,Коломойші...... краще надайте допомогу українцям в Україні,а не канали відкривати! То ви таким чином ше більше українців обдирати бажаєте? Кучма відпочиває від Пінчука! Кучма ти є розсадником цих потворних істот в країні! Коли ти здохнеш,українці тобі на могилі виб'ють ці слова подяки.
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16.12.2022 11:23 Відповісти
Зелений членограй це холуй російського олігархату. Він припиняє трансляцію патріотичних каналів типу П`ятого, Прямого, Еспресо і транслює за державний кошт Телемарафет своєї жопи і сприяє каналу громадянину не України, а саме, коломойському гівну типу Г+Г .
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16.12.2022 11:35 Відповісти
 
 