Пінчук запускає новий телеканал
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Телевізійна група Starlight Media Віктора Пінчука запускає новий телеканал під назвою ICTV2.
Про це повідомляє пресслужба групи.
Зазначається, що 15 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала каналу дозвіл на мовлення.
Канал транслюватиме серіали, розважальні шоу та повнометражні фільми, які наразі не може показувати основний ICTV через участь у телевізійному марафоні "Єдині новини".
"Ми знаємо, що в цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми ... створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії...", – наголосив CEO Starlight Media Олександр Богуцький.
Це буде восьмий телеканал холдингу, який до повномасштабної війни був серед лідерів за комерційною аудиторією в Україні.
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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". "Медіа Група Україна" відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.
21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії національних телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до медіахолдингу Ахметова.
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Казав і кажу - треба фізична ліквідація олігархів Пінчуків, Ахметових, Фірташей, Коломойських і ламати всю олігархічну систему, нажаль тільки так з тим ХТО НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ і робить з неї малоросію.
Поэтому зельоные не против
Радуйтесь 73% ви зробили це разом...
Основна стратегія - Використання фаворитизму, родинних зв'язків на найвищому державному рівні, владного ресурсу для приватизації за зниженою ціною високоліквідних підприємств, отримання офіційних преференцій під час реалізації бізнес-проектів.
У той час коли Президентом України був Леонід Кучма, його зять Віктор Пінчук набув великих активів. 14 червня 2004 р. консорціум «Інвестиційно-металургійний союз», співзасновником якого були Віктор Пінчук і Рінат Ахмєтов, отримав у власність 93,02%-ний пакет акцій заводу «Криворіжсталь», сплативши 22 квітня 2005р. 4 млрд. 260 млн грн.
Господарський суд Києва визнав незаконним продаж «Криворіжсталі» і постановив повернути їх Фонду держмайна. 24 жовтня 2005 року компанія Mittal Steel Germany GmbH придбала 93%-й пакет акцій «Криворіжсталі» за 24 млрд. 200 млн грн.