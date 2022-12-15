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Зеленський: Україні потрібно 2 мільярди кубометрів газу та електроенергія на 800 мільйонів євро

Новини БізнесЦензор Енергетика

володимир,зеленський

Для проходження зими в умовах російського енерготерору Україна потребує додаткової допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електроенергії на 800 млн євро.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, ступаючи по відеозв'язку під час засідання Європейської Ради, повідомляє пресслужба голови держави.

"Зокрема, потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу", – сказав Зеленський.

"Також потребуємо підтримки з електрикою для України – з постачанням із ЄС. Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро", – додав президент.

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Зеленський наголосив, що руйнування української енергетичної інфраструктури загрожує безпеці Європи.

"Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, – це спроби показати вам, світу, що нібито Європа не має достатньої стійкості", – заявив голова держави.

"Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному й кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою", – закликав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що внаслідок російського ракетного терору знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
А літом говорили,що в нас газу достатньо.
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15.12.2022 16:35
+13
І асфальту побільше!
На 3 млрд.дол!
Ні, на 4!
Пообирали дебілів, ***...
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15.12.2022 16:53
+13
Аякже гроші на велике крадівництво 90млрд та єпломарафон 2 млрд? Може відтіля треба забрати ?
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15.12.2022 16:55
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заводы стоят, так что не надо столько. Просто не надо воровать.
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15.12.2022 16:34 Відповісти
А літом говорили,що в нас газу достатньо.
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15.12.2022 16:35 Відповісти
его не просто достаточно, его даже в избытке, ведь не зря они отопление включили намного-намного раньше.
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15.12.2022 16:55 Відповісти
І кочегарять так, шо треба вікна відчиняти. А обіцяли економити. Але якшо економить, то тепловики нічого не намутять)
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15.12.2022 22:04 Відповісти
Это где у тебя кочегарят? Батареи еле теплые
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16.12.2022 03:57 Відповісти
Не бреши, на два тижні пізніше терміну ... Ти взагалі в якій країні живеш москалику , що в тебе ''намного-намного раньше" ?
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16.12.2022 06:52 Відповісти
І асфальту побільше!
На 3 млрд.дол!
Ні, на 4!
Пообирали дебілів, ***...
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15.12.2022 16:53 Відповісти
хватит держать запад за идиотов. доиграетесь с этой русофобией. возьмите газ с 2х разрушенных ********** мет.заводов в марике. где этот газ
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15.12.2022 16:53 Відповісти
Аякже гроші на велике крадівництво 90млрд та єпломарафон 2 млрд? Може відтіля треба забрати ?
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15.12.2022 16:55 Відповісти
Поки Вітренко був директором НафтоГазу - газу було достатньо!
Це:
Вітренко брехав?
Чи газ раптово зник?
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15.12.2022 16:57 Відповісти
Дивний якійсь.

Замість того щоб розповісти, що так потрібно, ось така сума але я знайшов ці гроші:
- заступник голови мого офісу продав свій порше і задонатів;
- а також левову частину заощадили коли перевірили як використовують гроші на дороги в Дніпропетровскьий області і кошті що вивільнилися пускаємо на газ та електрику
- з цієї суми 20% виявилось взагалі непотрібні, оскільки через відключення мій народ став менше споживати електрики;
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15.12.2022 17:08 Відповісти
ЦЕ Ж ЯК УКРАЇНЦІ ЗАВИНИЛИ ПЕРЕД БОГОМ ЩО ВІН ДОЗВОЛИВ НАРКОМАНУ КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ
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15.12.2022 17:40 Відповісти
Зовсім не вставляє
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15.12.2022 17:51 Відповісти
а шо воно таке радісне? напевно покакало?
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16.12.2022 00:01 Відповісти
Засобу від нежитті нюхнуло
Блін це вже не смішно як що знаєш що правда.
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16.12.2022 00:07 Відповісти
я то розумію що воно таке ************,але як на оце клюнув "мудрий нарід" досі важко перетравлюється...
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16.12.2022 00:09 Відповісти
Та ото ж, на ТБ картинці такий охайний і інтілігентний, в житті бикота донбасянська

Признаки кокаиновой зависимости Зеленского - подробный анализ нарколога
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16.12.2022 00:11 Відповісти
З РФ газа немає, в Европі його не видобувають, окрім Норвегії, але це далеко, і самим не вистачає враховуючи що з РФ немає постачань.
То звідки ж взяти ці 2 млрд куб европейцям? Танкерами рідкий привезти? Так порти заблоковані, та і терміналів немає таких.
Тож, просити те, що неможливо виконати, навіщо?
Чи мова йде не про 2 млрд куб газа, а про гроші на 2 млрд куб газа?
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15.12.2022 18:29 Відповісти
А де ділись гроші, які Європа давала на газ?
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15.12.2022 21:41 Відповісти
12-14 декабря Елена Зеленская закупилась рождественскими подарками в Париже на 40 000 евро
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15.12.2022 21:48 Відповісти
Боневтік перетворюється на Паніковського, тобто природа бере своє.
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15.12.2022 23:11 Відповісти
Поэтому еще в Октябре спаливали итак дефицитные запасы угля и газа чтобы оттправить электроэнергию на ЭКСПОРТ а теперь нужно покупать этот уголь и газ чтобы самим не замерзнуть зимой-это все что нужно знать про власть Зеленых. Прошлую зиму тоже не подготовили достаточные запасы топлива но Зеленых спасла супермягкая и теплая зима 21 -22 года Как будет в этом году если будет хотя-бы месяц морозов ниже минус 5?
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16.12.2022 00:48 Відповісти
Ще борошна будуть просити скоро.
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16.12.2022 01:07 Відповісти
тре перестати 3.14здити гроші від продажу газу власного видобутку

його вистачить з головою з врахуванням того, що промисловість споживає зараз набагато менше
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16.12.2022 10:24 Відповісти
Де суки укр.газ? В нас достатньо свого газу,скільки можна дурити українців?! Скільки можна красти ,та ще й під час війни! Як вам той газ лізе до рота?Бо то є млрдне бабло не нудить вас воно!??
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16.12.2022 10:42 Відповісти
 
 