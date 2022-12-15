Зеленський: Україні потрібно 2 мільярди кубометрів газу та електроенергія на 800 мільйонів євро

Для проходження зими в умовах російського енерготерору Україна потребує додаткової допомоги у вигляді 2 мільярдів кубометрів газу та постачання електроенергії на 800 млн євро.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, ступаючи по відеозв'язку під час засідання Європейської Ради, повідомляє пресслужба голови держави.

"Зокрема, потребуємо підтримки для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу", – сказав Зеленський.

"Також потребуємо підтримки з електрикою для України – з постачанням із ЄС. Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро", – додав президент.

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Зеленський наголосив, що руйнування української енергетичної інфраструктури загрожує безпеці Європи.

"Будь-які блекаути в Україні – це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції. Будь-які спроби Росії показати, що нібито Україна не має достатньої стійкості, – це спроби показати вам, світу, що нібито Європа не має достатньої стійкості", – заявив голова держави.

"Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному й кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою", – закликав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що внаслідок російського ракетного терору знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.