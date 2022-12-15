Зеленський закликав Євросоюз погодити дієві прайс-кепи на російські енергоресурси

Президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз до погодження дієвих "прайс-кепів" (обмеження максимальної ціни) на російські енергоресурси.

Про це він заявив під час онлайн-виступу у Раді ЄС.

За його словами, будь-які деструктивні дії Росії проти критичної інфраструктури в Україні чи проти підводних кабелів та газогонів у Європі, а також будь-які спроби дестабілізації ринків газу й нафти чи атомної енергетики мають отримувати потужні відповіді всієї Європи.

"Із цього погляду вкрай корисною є ідея прайс-кепів на російський енергетичний експорт. Що сильнішим буде такий інструмент, що нижчими – прайс-кепи, то більше стійкості буде у глобального енергоринку.

І ми закликаємо вас погодити дієві прайс-кепи і на нафту, і на нафтопродукти, і на газ із Росії. Ці прайс-кепи мають бути такими, щоб держава-терорист точно була позбавлена здатності фінансувати війну завдяки глобального ринку", – наголосив очільник Української держави.

Зеленський підкреслив, що фінальною метою всієї енергостратегії Європи має бути повна незалежність європейського континенту від брудних російських енергоресурсів.

У межах цієї перспективи Україна зможе стати новим надійним великим постачальником "зелених" енергоресурсів для всієї Європи, додав президент.