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біженці (444) Німеччина (1679) переселенці (380)

Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування

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біженці,європа,іспанія

Понад чверть українців (26%), які виїхали до Німеччини через війну, хотіла би залишитись жити в цій країні назавжди.

Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 11 тисяч українців у Німеччині, передає Bild.

Водночас майже кожен десятий (11%) планує затриматись у країні лише на кілька років.

Понад третину опитаних (34%) мають намір повернутися в Україну одразу, як закінчиться війна.

І лише 2% українців заявили, що поїдуть на батьківщину протягом року. Інші 27% учасників опитування поки що не визначилися з подальшими планами.

За даними Центрального регістру іноземців, оновленими 21 листопада, у Німеччині зареєстровано 1 026 599 українських біженців.

Як повідомлялося, майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+19
Життя одне. Чекати поки стадо порозумнішає і перестане зеків та клоунів обирати - то так і воно пройде. А у нас на горизонті сутінки, зепропаганда і все без просвіту...
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15.12.2022 14:05
+11
100% -быть в заложниках у зэбилов это каторга какая то и рассчитывать на то что поумнеют нет надежды и даже если клоуна 🤡 не выберут то проголосуют за того на кого в марафоне укажут- за Люсю или за прыдул
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15.12.2022 16:37
+10
З ціх 30 відсотків як раз за Зе і голосувало,
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15.12.2022 14:18
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Життя одне. Чекати поки стадо порозумнішає і перестане зеків та клоунів обирати - то так і воно пройде. А у нас на горизонті сутінки, зепропаганда і все без просвіту...
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15.12.2022 14:05 Відповісти
З ціх 30 відсотків як раз за Зе і голосувало,
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15.12.2022 14:18 Відповісти
Може так, а може й ні. ТАКУ статистику ніхто не вів!!!
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15.12.2022 14:48 Відповісти
100% -быть в заложниках у зэбилов это каторга какая то и рассчитывать на то что поумнеют нет надежды и даже если клоуна 🤡 не выберут то проголосуют за того на кого в марафоне укажут- за Люсю или за прыдул
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15.12.2022 16:37 Відповісти
Не в палатці ж «слуга народу з плакатами Стефанчук-Зеленський» жити сім'ям з дітьми бе медицини та знищеного майна, це ж не БЗДІЖенці з Відня ⁉️💯⚔️🇺🇦🤬😡🤷‍♂️😠🇺🇦⚔️❤️‼️‼️
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15.12.2022 14:11 Відповісти
знаю людей з Києва що здали квартири та поїхали в Німеччину як "біженці", живуть там непогано на німецькі виплати. І таких дохєра особливо столиця та західні області. Тому не треба розказувати байки про "немаєдежити"
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15.12.2022 14:32 Відповісти
У кожного своє. Можна подумати що до 24.02.2022, або до 20.02.2014 з України ніхто на постійне життя не виїздив з України!!!
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15.12.2022 14:47 Відповісти
виїзжали але працювати там і жити на свої. Зараз же пішла якась "циганщина". От поляки перші починають вводити обмеження, допомогу урізають
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15.12.2022 15:52 Відповісти
@Victor Frey

>знаю людей з Києва що здали квартири та поїхали в Німеччину як "біженці"

Багато хто скаже, от мудрі люди!

Але у цьому і є принципова різниця між тими, хто виріс у країнах «розвиненого соціалізма», а хто - капіталізма.
На Заході нарід є навчений слідувати моральним і юридичним нормам, знає, що дурити будь-кого: державу, інвесторів, покупців - це або злочин, або гріх.
Крім того, якщо німець (англосакс, данець, чех) знає, що якийсь інший громадянин обдурює державу (або будь-кого), він не мовчить, він повідомляє про це, куди слід або у масмедіа.

Держава не стане на ноги, якщо усі будуть надіятись лише на державні органи. Хочете жити за європейскими цінностями - стійте за них.
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16.12.2022 04:12 Відповісти
Особисто я нічого поганого у цьому не бачу, бо й до війни не мало наших співгромадян переїхали у різні країни світу, а міграція українців закордон, то більша, то менша, йде уже не одне сторіччя і завдяки їй, до речі, Україна має підтримку багатьох країн з початку проголошення її незалежності. До того ж у порівнянні з тим, як ще з березня почали писати у західній та рашистській пресі, розповідаючи що взагалі ніхто і ніколи в Україну не повернеться після війни, 25% то не дуже й велика цифра!
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15.12.2022 14:44 Відповісти
@Виталий Танчик 0fc3d8f4

>Особисто я нічого поганого у цьому не бачу

Хочеться вірити, що значна частина цих нових емігрантів належала до отих недобрим словом згадуваних 73%.
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16.12.2022 04:27 Відповісти
Ніхто не хоче жити у країні яку все життя обкрадає правляча "еліта"
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15.12.2022 15:08 Відповісти
то може і не треба було стільки крові і страждань. Здатись кацапам за умови всім виїхати хто хоче. Як вам шановні "біженці" така ідея?????
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15.12.2022 15:54 Відповісти
Ні,всіх за залізний занавес,виїздні візи та вчити Родіну любіть!Десь таке вже було.
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15.12.2022 19:35 Відповісти
Ну це м'яко кажучи півправди. А правда - обкрадали та нищили, більше того - обкрадають та нищать всі разом.
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15.12.2022 22:56 Відповісти
Відкрийте кордони і лишаєм самих депутатів та суддів сам на сам з москалями.
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15.12.2022 15:43 Відповісти
Відкривати кордони під вас війни не дозволить ЄС, бо додаткові 20+ млн біженців призведуть до економічної катастрофи і розпаду Євросоюзу
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16.12.2022 08:44 Відповісти
Не путайте беженцев и людей способных и желающих работать. Демографические проблемы - это проблемы номер один любой европейской страны. От ваты и бездарей всегда можно найти способ быстро избавиться. А вот подавляющее большинство украинцев вполне себе готовы больше работать за меньшие (в сравнении с местными) деньги. Что только поднимет экономики стран.
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16.12.2022 10:25 Відповісти
Хотіти вони можуть все, що завгодно. Але ж хто їм дозволить? Війна закінчиться, візи анулюють і вперед до "найвпливовішого".
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15.12.2022 15:44 Відповісти
не зовсім так - наприклад тій же дойч потрібна "підпитка" якраз таких які в основі і виїхали ...- це реально , і готові вони таких прийняти до 400 000 щорічно ( аналіти їхніх експертів)- що старіе дойч , що потрібна " молода " свіжа кров - чорно-жовтої вже наїлись..., і так в багатьох країнах старої европи...- аналогічно і в Норвегіїї
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15.12.2022 17:41 Відповісти
Бывал неоднократно в Германии. Немцы люди честные, жизнь спокойная, телевизор вечером включаешь, как будто в СССР времени застоя возвращаешься, такие новости и картинка, ну с поправкой на современные технологии.
Те, кому нравится такое, конечно, смогут там жить счастливо.
Но для меня лично тоска.
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15.12.2022 18:35 Відповісти
Полностью подтверждаю. Немцы конечно молодцы, но их углад жизни не для каждого. Кого не спроси, сможет тебе расписать что с ним будет через 5 лет, а что через 10 и 20. Так прогнозировано жить это не для всех.
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16.12.2022 10:27 Відповісти
А що Зеля з командою робить щоб громадяни повертались до України? Податки зменшує, робить лібералізацію економіки щоб було легко повернутись, відбодуватись, щоб громадяни були захищені від мєнтовського та судового знущання?? Воно на Великекрадівництво гроші вкладає. Ну так відповідь очевидна
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15.12.2022 18:46 Відповісти
"Зеля" меняете на ЛЮБОГо нашего президента и получите абсолютьно тоже самое =(
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16.12.2022 02:30 Відповісти
Украина небедная страна а обворованная.И уезжают подальше от ворюг и хапуг .Среди знакомых моего сына выехали семь семейных пар и ни одна из них не думает о возвращении
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15.12.2022 18:49 Відповісти
Син маминої подруги не розповів, як могли виїхати сім пар, коли виїзд чоловіків з України заборонений під вас війни. Чи так аби насрати в коментах написала своє лайно?
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16.12.2022 08:37 Відповісти
Радий за наших людей,будуть жити по-людські в цивілізованій,прововій країні,де є майбутне у них та їх дітей.
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15.12.2022 19:40 Відповісти
Що в твоєму розумінні "є майбутнє"?
Хто заважає поступати студентам з України в німецькі вузи, де навчання безкоштовне для всіх? Хто заважає працювати з України на іноземній компанії віддалено і мати тут європейську зарплату?
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16.12.2022 08:41 Відповісти
хай ЗЕ підпише закон 8271 про відповідальність військовослужбовців і саме цей закон дає право на безвілповідальність командування
то цифра буде 100%
далі повернуться хлопці з війни і......
буде кінець як у Каддафі
з держаками в сраках у всіх хто свідомо вбивав, знущався та саджав захисників
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15.12.2022 21:33 Відповісти
ну не уйопки, выбрали соплю и убежали, мы поприкалывались, а Украина расхлебуй
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15.12.2022 23:37 Відповісти
В мене серйозне опасіння, що зелені мразі й після війни заборонять виїзд чоловіків під надуманим приводом. Наприклад, оголосять чрезвичайну економічну ситуацію. Ім же потрібні будуть дешеві раби для відбудови майна та підприємств олігархів. А потом і праці. Конкурувати по зарплаті з тєю ж Польшею вони ж не захотять. А тут можна буже даже зобовязати всіх чоловіків працювати за 6500.
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16.12.2022 07:29 Відповісти
90% коментаторів далі заголовку нічого не читали. Отже рахуємо: 26% - не збираються повертатися, 11% - планують повертатися тільки трохи затримаються, 36% - точно повернуться, 27% - не визначилися.
Тобто, кількість тих хто повернеться, мінімум вдвічі більша тих хто залишиться.
Ну і де тут зрада про яку всі пишуть?
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16.12.2022 08:35 Відповісти
А от мені цікаво, як вони планують залишитися в країні, якщо вони усі мають тимчасовий дозвіл на проживання в країні , працюючі тимчасовий трудовий договір,а хто виймає житло, обмежений договір оренди?
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16.12.2022 09:18 Відповісти
Они ещё Германию не знают. Пока посещают языковые курсы, пособие капает, напрягаться сильно не надо. Через год желающих остаться станет намного меньше. И одно дело хотеть остаться, а другое дело смочь остаться
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16.12.2022 09:54 Відповісти
На Германии свет клином не сошелся. В Германию уехали разные люди. Большая часть из них либо имеет там родственников, либо хорошую денежную подушку. Основная цель уехать в Германию у таких людей была именно пересидеть войну в более развитой стране. И доказательство тому языковой барьер. С минимальными знаниями английского можно было ехать куда угодно, но люди таки поехали в Германию. И, мое мнение, что большинство уехавших в Германию планирует вернуться. В вот с Польши, Чехии и т.д. конечно вопрос.... Ну и про уехавших в Канаду, Австралию, Новую Зеландию вообще можно забыть.
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16.12.2022 10:38 Відповісти
 
 