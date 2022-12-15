Понад чверть українських біженців у Німеччині хочуть залишитися там назавжди, – опитування
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Понад чверть українців (26%), які виїхали до Німеччини через війну, хотіла би залишитись жити в цій країні назавжди.
Про це свідчать результати опитування, в якому взяли участь 11 тисяч українців у Німеччині, передає Bild.
Водночас майже кожен десятий (11%) планує затриматись у країні лише на кілька років.
Понад третину опитаних (34%) мають намір повернутися в Україну одразу, як закінчиться війна.
І лише 2% українців заявили, що поїдуть на батьківщину протягом року. Інші 27% учасників опитування поки що не визначилися з подальшими планами.
За даними Центрального регістру іноземців, оновленими 21 листопада, у Німеччині зареєстровано 1 026 599 українських біженців.
Як повідомлялося, майже половина (48%) працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись у цих країнах і після війни, принаймні на рік. Водночас повернутися в Україну планує кожен четвертий.
Будь ласка, зачекайте...
>знаю людей з Києва що здали квартири та поїхали в Німеччину як "біженці"
Багато хто скаже, от мудрі люди!
Але у цьому і є принципова різниця між тими, хто виріс у країнах «розвиненого соціалізма», а хто - капіталізма.
На Заході нарід є навчений слідувати моральним і юридичним нормам, знає, що дурити будь-кого: державу, інвесторів, покупців - це або злочин, або гріх.
Крім того, якщо німець (англосакс, данець, чех) знає, що якийсь інший громадянин обдурює державу (або будь-кого), він не мовчить, він повідомляє про це, куди слід або у масмедіа.
Держава не стане на ноги, якщо усі будуть надіятись лише на державні органи. Хочете жити за європейскими цінностями - стійте за них.
>Особисто я нічого поганого у цьому не бачу
Хочеться вірити, що значна частина цих нових емігрантів належала до отих недобрим словом згадуваних 73%.
Те, кому нравится такое, конечно, смогут там жить счастливо.
Но для меня лично тоска.
Хто заважає поступати студентам з України в німецькі вузи, де навчання безкоштовне для всіх? Хто заважає працювати з України на іноземній компанії віддалено і мати тут європейську зарплату?
то цифра буде 100%
далі повернуться хлопці з війни і......
буде кінець як у Каддафі
з держаками в сраках у всіх хто свідомо вбивав, знущався та саджав захисників
Тобто, кількість тих хто повернеться, мінімум вдвічі більша тих хто залишиться.
Ну і де тут зрада про яку всі пишуть?