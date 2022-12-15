"Газпром" зменшив видобуток газу на майже 100 мільярдів кубометрів через втрату ринку ЄС

З 1 січня по 15 грудня 2022 року російський "Газпром" видобув 394,1 мільярда кубометрів газу, що на 19,6% (на 96,3 млрд кубометрів) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє пресслужба компанії, експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 45,1% або на 80,2 млрд кубометрів – до 97,8 млрд куб. м.

Водночас попит на газ компанії із газотранспортної системи (ГТС) на внутрішньому ринку Росії зменшився на 5,2% або на 12,5 млрд куб. м.

Також "Газпром" звітує про зростання експорту до Китаю газопроводом "Сила Сибіру", проте обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC не розкриває.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 13 грудня із європейських підземних сховищ відібрано 8,8 млрд куб. м газу – 12,6% від обсягу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

Водночас попри максимальні запаси газу у ЄС "Газпром" традиційно натякає на можливу нестачу палива у Європі під час опалювального періоду. Цього разу російський монополіст вказує причиною вище навантаження на ПСГ Європи через зміну логістики і джерел постачання газу.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-листопада 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 90,8 млрд кубометрів або на 19,4% – до 376,9 млрд кубометрів газу. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 44,5% або на 78,3 млрд кубометрів – до 95,2 млрд куб. м.

Нагадаємо, "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.