"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через пошкодження мережі під час обстрілів

"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через ворожий артобстріл під Нікополем та пошкодження контактної мережі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, із затримкою прямуватимуть:

поїзд №62 Одеса – Харків – на 4 години;

поїзд №276 Київ – Запоріжжя – на 4,5 години;

поїзд №119 Львів – Запоріжжя – на 2 години.

поїзд №120 Запоріжжя – Львів – на 30 хвилин.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрлів 15 грудня був повністю знеструмлений Херсон.