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"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через пошкодження мережі під час обстрілів

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укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомила про затримку чотирьох поїздів через ворожий артобстріл під Нікополем та пошкодження контактної мережі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, із затримкою прямуватимуть: 

  • поїзд №62 Одеса – Харків – на 4 години;
  • поїзд №276 Київ – Запоріжжя – на 4,5 години;
  • поїзд №119 Львів – Запоріжжя – на 2 години.
  • поїзд №120 Запоріжжя – Львів – на 30 хвилин.

Як повідомлялося, внаслідок ворожих обстрлів 15 грудня був повністю знеструмлений Херсон. 

Автор: Юлiя Недашківська
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