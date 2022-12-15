Херсон повністю залишився без світла через обстріли росіян, – ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів 15 грудня Херсон повністю знеструмлений.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", – наголосив він.

За його словами, за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

Як повідомлялося, раніше 15 грудня російські окупанти знову вдарили по центру міста, поблизу будівлі Херсонської ОВА. Загинуло двоє людей.