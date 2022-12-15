Польща та країни Балтії блокують нові санкції проти РФ – виступають проти їх послаблення

Країни Балтії та Польща блокують ухвалення нового пакета санкцій Євросоюзу, оскільки низка країни пропонує пом’якшити їх відносно російських добрив та експорту продуктів. Через це деякі підприємці можуть скористатися замороженими внаслідок обмежень коштами.

Про це сказав у парламенті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.

"Спочатку це був список із 1500 осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якщо держави виявили б зв'язок цих коштів із безпекою продуктів. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з безпекою продуктів – ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках", – зазначив він.

Однак, за його словами, у таких випадках ситуацію можна вирішувати за допомогою пояснень Єврокомісії.

"Якби зробили такого розміру політичну діру, яку схвалили б усі країни ЄС, я думаю, це використовували б не тільки для вирішення всіх питань, а й для значного обходу санкцій. Ця дискусія триває. Литва і Польща зупинили ухвалення пакета. Можливо, дискусію перенесуть на Раду Європи", – сказав міністр.

За словами Ландсбергіса, Литва і Польща зупинили ухвалення дев'ятого пакета, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зі свого боку, заявила, що Росія намагається використати наратив про те, що санкції ЄС зупиняють сільськогосподарське виробництво в країнах третього світу.

"У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на продовольство, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями і це ніяк не пов'язано. Деякі олігархи і компанії, пов'язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції", – пояснила вона журналістам у Сеймі.

Глава литовського уряду зазначила, що близько 10 країн пропонують пом'якшити санкції, але не назвала, які саме.

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Як повідомлялося, Єврокомісія представила проєкт нового пакету санкцій 7 грудня. За даними видання EUobserver, дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу передбачає запровадження заборони інвестицій у російський гірничодобувний сектор, ембарго на постачання технологій подвійного призначення для 169 російських компаній, а також заморожування активів "Московського кредитного банку" і "Далекосхідного банку".

Крім того, Євросоюз планує заморозити активи медіахолдингів ВДТРК та "Національної Медіа Групи", АНО "ТВ-Новости" та московського Фонду стратегічної культури. Санкції також передбачають відкликання ліцензій на мовлення у ЄС у російських телеканалів "НТВ", "НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ".

До дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу також планується включити 144 особи, зокрема одну з найбагатших жінок Росії Тетяну Ковальчук, кінорежисера Нікіту Міхалкова, співака Григорія Лєпса та блогера Дмитра Пучкова, а також низку телеведучих та керівників російських компаній.