Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень: що змінилося

Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.