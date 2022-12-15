Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень: що змінилося
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Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу", – йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.
Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.
Топ коментарі
+13 Alexey Prus 9f3d4003
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+5 Gp An
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Все й так ясно.
Потреба бюджету України щомісячно, - 5 мільярдів доларів.
США дарують по 1,5 мільярдів щомісяція.
ЄС позичили Україні за 9 місяців війни 6 мільярдів євро. Обіцяли 9 млрд.
Податки майже нема з кого брати - економіка зруйнована на 50%.
Отже, ті кошти, яких бракує, змушений друкувати Нацбанк.
Це ще ми якось тримаємось. Бо ціни повинні зростати набагато більшими темпами.
Якщо ситуація залишиться на нинішньому рівні (без збільшення фінансової допомоги від Заходу), Україну, швидше за все, чекатиме гіперінфляція у наступному році
Логіка є ?? Так 50%, чи "нема з кого брати" ?? Ашан забитий товарами вітчизняного виробництва.
Вже повернулися ті, кого бомбанули у Київській області.
Щоб ці товари принесли доходи в бюджет, треба, щоб їх купили і сплатили за це податки.
Як ви вважаєте, - якщо чверть населення країни є біженцями за межами держави (8 мільйонів людей), а половина підприємств або зруйновані, або на окупованій території, - то це сприяє піднесенню економіки на небачену висоту?
Якщо товари лежать на полицях, але їх стали купувати набагато менше, - бо частина покупців виїхала, а у тих, що лишилися, обмаль коштів, - то це погано і для виробника, і для продавця. Зрештою, і бюджет недоотримує податки.
Win Win
в макро-економіку ти не вмієш від слова "взагалі"
Потреба бюджету України щомісячно, - 5 мільярдів доларів.
Міністерство фінансів прогнозує, що у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів.
1.5 компенсує Сша.
Євросоюз виділив 18 на рік ,тобто ще 1.5
НЕМАЄ КАТАСТРОФИ.
І про яку катастрофу ви шепочете? Є проблема, - щомісячний дефіцит бюджету у 5 млрд баксів (цю цифру подає влада). Його компенсують на сьогодні США (1,5 млрд) і ЄС (позичили у цьому році 6 млрд євро, тобто, по 600 млн у місяць). Тобто, майже половину суми десь потрібно добирати. Логічно, що це можуть бути лише друкарський станок і внутрішні запозичення. Я саме про це й кажу, а не про якусь "катастрофу".
Треба більше фінансової допомоги від Заходу. Бо друкарський станок, - це найгірший варіант. Але іншого виходу може не бути.
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