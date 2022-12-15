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Нацбанк випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень: що змінилося

Новини БізнесЦензор Фінанси

100

Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу", – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+13
шошо..меньше купиш на них, от і все , що змінилося
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15.12.2022 12:54
+11
на 100грн можна 12,5доларів по 8грн від зеленського купить або 12,5кг скумбрії по 8грн. кому що подобається
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15.12.2022 13:08
+5
Да тут все проще - каждый новый глава НБУ мечтает поставить именно свою подпись на новой банкноте,так сказать войти в историю -да и печатный станок работает на всю мощь,вот и дурачатся...
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15.12.2022 13:35
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шошо..меньше купиш на них, от і все , що змінилося
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15.12.2022 12:54 Відповісти
на 100грн можна 12,5доларів по 8грн від зеленського купить або 12,5кг скумбрії по 8грн. кому що подобається
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15.12.2022 13:08 Відповісти
Акакаяразніца? Главноє што на уліце гдє пєчатают новиє банкноти свєтіт свєт і лєжит асфальт!
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15.12.2022 20:03 Відповісти
когда ты научишься считать до 100 ты узнаешь что на 100 гривен можно много чего купить
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15.12.2022 13:23 Відповісти
а ты, когда научишься читать, узнаешь значение слова "скоро"
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16.12.2022 02:52 Відповісти
3 батони
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15.12.2022 13:28 Відповісти
Взагалі вже монети номіналом сто гривень можна випускати... Розміром з дві копійки для зручності пенсіонерам...
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15.12.2022 12:59 Відповісти
У пенсіонерів дуже добрий зір,щоб бачити ці мікро-копійки...
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15.12.2022 13:17 Відповісти
Війна. Друкують все більше папірців. Інфляція. Підвищення цін на товари.
Все й так ясно.
Потреба бюджету України щомісячно, - 5 мільярдів доларів.
США дарують по 1,5 мільярдів щомісяція.
ЄС позичили Україні за 9 місяців війни 6 мільярдів євро. Обіцяли 9 млрд.
Податки майже нема з кого брати - економіка зруйнована на 50%.
Отже, ті кошти, яких бракує, змушений друкувати Нацбанк.
Це ще ми якось тримаємось. Бо ціни повинні зростати набагато більшими темпами.
Якщо ситуація залишиться на нинішньому рівні (без збільшення фінансової допомоги від Заходу), Україну, швидше за все, чекатиме гіперінфляція у наступному році
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15.12.2022 13:07 Відповісти
Податки майже нема з кого брати - економіка зруйнована на 50%.

Логіка є ?? Так 50%, чи "нема з кого брати" ?? Ашан забитий товарами вітчизняного виробництва.
Вже повернулися ті, кого бомбанули у Київській області.
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15.12.2022 13:31 Відповісти
забитий товарами вітчизняного виробництва

Щоб ці товари принесли доходи в бюджет, треба, щоб їх купили і сплатили за це податки.
Як ви вважаєте, - якщо чверть населення країни є біженцями за межами держави (8 мільйонів людей), а половина підприємств або зруйновані, або на окупованій території, - то це сприяє піднесенню економіки на небачену висоту?

Якщо товари лежать на полицях, але їх стали купувати набагато менше, - бо частина покупців виїхала, а у тих, що лишилися, обмаль коштів, - то це погано і для виробника, і для продавця. Зрештою, і бюджет недоотримує податки.
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15.12.2022 16:15 Відповісти
Хм ... Я "причепився" до конкретного речення. І все ... Фіфті-фіфті ...
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15.12.2022 20:47 Відповісти
Фіфті-фіфті ...

Win Win
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15.12.2022 20:57 Відповісти
гарна спроба, набутилочнік украіномовний - але ні!

в макро-економіку ти не вмієш від слова "взагалі"
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15.12.2022 14:41 Відповісти
ПІ..дьож якогось троля :

Потреба бюджету України щомісячно, - 5 мільярдів доларів.

Міністерство фінансів прогнозує, що у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів.
1.5 компенсує Сша.
Євросоюз виділив 18 на рік ,тобто ще 1.5


НЕМАЄ КАТАСТРОФИ.

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15.12.2022 16:09 Відповісти
О, - у Львові світло дали! )))
І про яку катастрофу ви шепочете? Є проблема, - щомісячний дефіцит бюджету у 5 млрд баксів (цю цифру подає влада). Його компенсують на сьогодні США (1,5 млрд) і ЄС (позичили у цьому році 6 млрд євро, тобто, по 600 млн у місяць). Тобто, майже половину суми десь потрібно добирати. Логічно, що це можуть бути лише друкарський станок і внутрішні запозичення. Я саме про це й кажу, а не про якусь "катастрофу".
Треба більше фінансової допомоги від Заходу. Бо друкарський станок, - це найгірший варіант. Але іншого виходу може не бути.
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15.12.2022 16:50 Відповісти
а що там з єгривнею? її ж не треба друкувати, кнопочку натиснув і покрив дефіцит бюджету
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15.12.2022 13:11 Відповісти
Це в "рамках" друку тих 30 млрд грн., які планується друкувати кожного місяця???

"Національний банк закладає на друге півріччя 2022 року емісію національної валюти у розмірі 180 млрд грн, по 30 млрд грн на місяць, розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телеграм-каналу KSE Live. За його словами, наступного року потреба в емісії залишатиметься, але її обсяг знизиться вдвічі..."
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15.12.2022 13:27 Відповісти
ЗЕ клоун запустив друкарський верстат - тепер 100 грн коштуж на 20 грн дешевше ніж на початку 2022 року.
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15.12.2022 13:28 Відповісти
Офіційна інфляція за цей рік понад 30%. Тобто сьогоднішні 100 грн - це десь 65 грн рік тому.
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16.12.2022 08:13 Відповісти
Да тут все проще - каждый новый глава НБУ мечтает поставить именно свою подпись на новой банкноте,так сказать войти в историю -да и печатный станок работает на всю мощь,вот и дурачатся...
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15.12.2022 13:35 Відповісти
Пишний захотів в історію ввійти, матиме власну підписну банкноту..не більше того
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15.12.2022 13:57 Відповісти
Та ви вже не соромдесь, друкуйте з портретом Зеленського. Людина року ж...
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15.12.2022 15:08 Відповісти
Дивные вещи. Когда меняют кладовщик предприятия проводится инвентаризация. В высших органах власти и управления смена проводится без аудита
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15.12.2022 15:33 Відповісти
новая зэ-леная купюра -4500 евро
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15.12.2022 16:33 Відповісти
Це всім можна ?
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15.12.2022 17:33 Відповісти
Що змінилось? Подешевшали
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15.12.2022 19:09 Відповісти
 
 