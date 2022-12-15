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Ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури на сході України, – "Укренерго"
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Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Крім того, зазначається, що на сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
Водночас всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Утім, вже зранку в деяких областях вони перевищені та застосовані аварійні відключення.
Для отримання точної інформації по окремому регіону компанія рекомендує стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).
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