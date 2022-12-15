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яйце (133) курятина (163) Бахматюк (136) Чорнобаївка (1)

Окупанти знищили у Чорнобаївці одну з найбільших птахофабрик Європи. Втрати оцінили у 12 мільярдів

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Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка, один з провідних виробників яєць курячих в Україні, заявив про знищення птахофабрики "Чорнобаївська" внаслідок російської окупації.

Про це йдеться у заяві "Укрлендфармінгу", материнської компанії агрохолдингу.

Зазначається, що через дії окупантів фабрика, що була ключовим для Херсонщини виробництвом, розграбована і зруйнована.

"Вивезене все цінне, все, що не могли вивезти – пошкодили або знищили", – додали в компанії.

Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей. Ситуація в регіоні через це кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, здійснений окупантами.

"Частину готової продукції і курей попри обстріли на початку наступу окупантів вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів загинула через неможливість її годування. Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо", – йдеться у повідомленні.

Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії наразі оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або $330 млн.

Зокрема втрати від загибелі птиці становлять близько 700 млн, або $20 млн. Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею – близько 5,8 млрд грн, або $160 млн. Понівечене і вкрадене обладнання – майже 5,5 млрд грн, або $150 млн.

Також наголошується, що знищення фабрики в Чорнобаївці, яка була одним з найбільших і найсучасніших виробництв в Європі, призвело до скорочення пропозиції курячих яєць в Україні та стало одним із факторів підвищення цін на них.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ця мегафабрика раз в 100 перевищувала санітарні норми вирощування птахів , що діють в Європі. Ничого з тією навозною бомбою місцеве населення зробити не могло - бо корупція. А тут фашисти допомогли.
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15.12.2022 12:01 Відповісти
раз в 100 від 4,4 млн. цікаво де такі санітарні норми?
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15.12.2022 14:14 Відповісти
Яйця в магазинах були і є постійно АМКУ твердив, що ціни зростають безпідставно і скоро знизяться. Коли саме - чекаємо, проте вже у Сільпо не по 60 а по 55 за десяток (м,Хмельницький)
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15.12.2022 12:16 Відповісти
Все життя голосували як не за ригів, по та опожопу, то за руцкій язик. Кликали - отримали. Жодний нормальний інвестор тепер не прийде туди, бо там досі свинособбача мова панує.
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15.12.2022 14:02 Відповісти
Бахматюк, мабуть, подав уже позов на ***** за цей екоцид⁉️⁉️⁉️🤯⚖️🤯⚖️🤔
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15.12.2022 14:03 Відповісти
Вот Бахматюк радуется ,это теперь есть повод невозвращать взятые в долг деньги взятые у иностранцев ,но с арифметикой у них никак до сих пор.Курица стоит порядка 60-70 грн ,погибло 4 млн ,это получается около 300 млн ,кроме того часть стоимости курицы -несушки самортизировала ( стоимость перенесена на стоимость яйца),поэтому ну где-то 200 млн. Опять Бахматело и Руденко забрехались. Кстати высокие цены на яйцо это результат дефицита продукции ,а он вызван искусственно.На 1 декабря склады забиты яйцом
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15.12.2022 16:04 Відповісти
Цікава карма - Бахматюк вкрав гроші у вкладників ВАБ банку та Банку Фінансова ініціатива (лише у мене рішення суду на 2000долл неповернутого боргу Бахматюком, бо виконавча служба казала там увійшло НБУ а на сайті реєстрів Банк працював без проблем, підмутив Бахматюк) а у Бахматюка забрали орки з кацапстану. Тепер виходить Бахїматюк може сказати усі питання до рашки?
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15.12.2022 18:43 Відповісти
 
 