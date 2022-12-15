Окупанти знищили у Чорнобаївці одну з найбільших птахофабрик Європи. Втрати оцінили у 12 мільярдів

Агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка, один з провідних виробників яєць курячих в Україні, заявив про знищення птахофабрики "Чорнобаївська" внаслідок російської окупації.

Про це йдеться у заяві "Укрлендфармінгу", материнської компанії агрохолдингу.

Зазначається, що через дії окупантів фабрика, що була ключовим для Херсонщини виробництвом, розграбована і зруйнована.

"Вивезене все цінне, все, що не могли вивезти – пошкодили або знищили", – додали в компанії.

Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 млн курей. Ситуація в регіоні через це кваліфікується правоохоронними органами як екоцид, здійснений окупантами.

"Частину готової продукції і курей попри обстріли на початку наступу окупантів вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів загинула через неможливість її годування. Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо", – йдеться у повідомленні.

Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії наразі оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або $330 млн.

Зокрема втрати від загибелі птиці становлять близько 700 млн, або $20 млн. Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею – близько 5,8 млрд грн, або $160 млн. Понівечене і вкрадене обладнання – майже 5,5 млрд грн, або $150 млн.

Також наголошується, що знищення фабрики в Чорнобаївці, яка була одним з найбільших і найсучасніших виробництв в Європі, призвело до скорочення пропозиції курячих яєць в Україні та стало одним із факторів підвищення цін на них.