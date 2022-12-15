У РФ після вибуху горів найбільший нафтопереробний завод Східного Сибіру

Уночі 15 грудня на найбільшому нафтопереробному заводі Східного Сибіру в Росії стався вибух, внаслідок чого почалася пожежа.

Загинуло щонайменше двоє людей, ще п’ятеро постраждали, пише російська служба ВВС.

Займання сталося на технологічній установці проммайданчика "Ангарської нафтохімічної компанії" (АНХК) в Іркутській області. Вогонь поширився на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Наразі пожежу вже потушили.

За словами губернатора області Ігоря Кобзєва, під час вибуху на НПЗ, який входить до складу "Роснєфті", було зафіксовано сейсмічну подію, яку багато місцевих жителів прийняли за землетрус.

При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске погибли два человека. pic.twitter.com/LH3UMMSz6e — Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) December 15, 2022

"Якщо для цієї події використовувати рівняння макросейсмічного поля для землетрусів, то теоретична інтенсивність сейсмічних коливань на відстані 40 км – 2 бали, на відстані 10 кілометрів – 4,5 бали, на ближчих відстанях інтенсивність може бути вищою", – заявили в байкальській філії Єдиної геофізичної служби РАН.



За даними сейсмологів, вибух відчувався, зокрема, в Іркутську (понад 40 км від Ангарська).

У російському МНС попередньою причиною події називають загазованість систем технологічної установки.