БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
708 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаIT
278 0
Львів (786) обленерго (310) Росія (11616) хакер (402)

Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго", атаку вдалося відбити

Новини БізнесЦензор Енергетика IT

хакер,шахраї,хакери

У ніч на 15 грудня російській хакери атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні вночі хакери, які на службі в російських окупантів, атакували сайт та інші ІТ-ресурси "Львівобленерго". Завдяки вчасному попередженню від Служби безпеки України ІТ-спеціалістам нашої компанії вдалося відбити атаку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вжиті додаткові заходи захисту ІТ-інфраструктури, тому вебсайт "Львівобленерго" та інші сервіси можуть працювати з певною затримкою, попередили в компанії.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 