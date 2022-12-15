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Лише 7% українців активно готуються до переїзду через холод і обстріли, – МОМ

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українці

Попри морози до -10 C та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце.

Про це свідчать дані останнього опитування Міжнародної організації з міграції.

Відповідно до них, навіть у разі довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, двоє з трьох опитаних кажуть, що не залишать свій дім.

"Водночас, приватні ресурси для виживання виснажуються, адже 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження. Щоб зекономити, 63% респондентів обмежують споживання газу, електрики та твердого палива", – йдеться у повідомленні МОМ.

За словами очільника Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєна, майже 18 млн людей – 40% населення України – потребують термінової гуманітарної допомоги.

"Ми повинні підтримати їх під час зими, особливо тих, хто не має доступу до прихистку та тепла. МОМ закликає до збільшення зусиль, оскільки потреби зростають щодня", – зазначив він.

Станом на грудень, понад 5 млн людей, які були переміщені в Україні чи за її межами, повернулися додому, додають у МОМ.

Автор: Юлiя Недашківська
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