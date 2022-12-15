Польща заблокувала пакет рішень ЄС, серед яких 18 мільярдів євро для України, – ЗМІ

Польща ввечері 14 грудня відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Євросоюзу Україні, а також два рішення щодо Угорщини через занепокоєння з приводу окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Про це повідомляє Politico із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС.



"Є велике розчарування через те, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", – зазначив один із них, описавши цей крок як "ще одну ситуацію із захопленням заручників".



Чотири документи – підтримка України, план витрат Угорщини в межах Фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування коштів у розмірі 6,3 млрд євро для Будапешта та податкова реформа – були частиною пакетної угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити в середу.

Початковий крайній термін – 17:00 – було продовжено до 20:00 на прохання Польщі. Коли і цей термін минув, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна є головою Ради ЄС, понад 11 годин переконував свого польського колегу Матеуша Моравецького поступитися, але це не спрацювало, пише видання.

За словами дипломатів, очікується, що Моравецький перенесе це питання на зустріч лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, хоча це питання формально не значиться у порядку денному.



Співрозмовники Politico додали, що кінцевий термін ухвалення документа продовжено до четверга без точних термінів. За умовами пакету, якщо на один із чотирьох пунктів буде накладено вето, як зараз на мінімальну ставку податку з боку Польщі, усі чотири питання не будуть розглянуті.



Польща місяцями блокувала мінімальну ставку податку, перш ніж, здавалося, поступилася, коли отримала схвалення свого плану відновлення.



Потім настала черга Угорщини, яка стала гальмувати, поки не зняла своє вето в понеділок. Але Варшава в останню хвилину висловила застереження в понеділок на зустрічі послів ЄС.

"Це схоже на образливі відносини: вони продовжують обіцяти, що наступного разу все буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам буде боляче знову і знову", - сказав інший дипломат ЄС.

Як повідомлялося, 12 грудня посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Ухвалення рішення раніше блокувала Угорщина – прем’єр країни Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти такого формату виділення фінансування для України, що ставило під загрозу вчасне надання коштів.

Зрештою, в обмін на згоду Угорщини країни-члени ЄС погодилися розблокувати заморожені раніше 6,3 млрд євро коштів для уряду Орбана, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через відкат від демократичних реформ у країні.