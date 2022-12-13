Рада ЄС запропонувала підготувати план для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку
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Рада ЄС запропонувала Європейській Комісії підготувати покроковий план для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку.
Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань, передає Європейська правда.
"Рада пропонує Комісії підготувати дорожню карту з окресленням наступних кроків для полегшення доступу України до єдиного ринку ЄС, використовуючи весь потенціал угоди про асоціацію та поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", – сказано в заяві.
Рада також відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС.
"Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та закликає країну продовжувати цей шлях і виконувати умови, визначені у висновку Комісії щодо її заявки на членство, щоб просуватися до майбутнього членства в ЄС", – йдеться в документі.
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