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генератор (74) пункт незламності (16)

Кількість "Пунктів незламності" в Україні вже перевищила 5300, – Тимошенко

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пункт,незламності

Кількість "Пунктів незламності" за 10 днів зросла на 126 і зараз становить 5 374 по всій Україні.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На сьогодні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти. Усі вони обладнані генераторами", – сказав Тимошенко.

Крім того, надійшла 1 931 пропозиція від бізнесу про обладнання пунктів їх силами.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили Telegram-бот для пошуку "Пунктів незламності".

Автор: Галина Ялівець
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Говорят, пункти незламности курирует Кирюша Тимошенко
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14.12.2022 08:27 Відповісти
 
 