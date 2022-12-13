Кількість "Пунктів незламності" в Україні вже перевищила 5300, – Тимошенко

Кількість "Пунктів незламності" за 10 днів зросла на 126 і зараз становить 5 374 по всій Україні.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На сьогодні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти. Усі вони обладнані генераторами", – сказав Тимошенко.

Крім того, надійшла 1 931 пропозиція від бізнесу про обладнання пунктів їх силами.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили Telegram-бот для пошуку "Пунктів незламності".