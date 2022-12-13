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наглядова рада (515) НКЦПФР (237)

Рада відклала створення наглядових рад у публічних компаніях до закінчення воєнного стану

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нкцбфр

Верховна Рада ухвалила рішення про відтермінування норми щодо створення товариствами наглядової ради з 1 січня.2023 року, яка зазначена у перехідних положеннях закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Відтепер професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків можуть прийняти на загальних зборах учасників рішення про тимчасове покладення функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників.

Однак ця норма діє лише на час воєнного стану й не більш як 90 днів після його припинення або скасування.

Автор: Галина Ялівець
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