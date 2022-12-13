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Збитки економіки України через війну до кінця року зростуть до $700 мільярдів, – Шмигаль

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шмигаль

До кінця цього року збитки, завдані економіці України внаслідок війни, подвоїться – до $700 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на економічному форумі в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, які верифіковані Світовим банком, сума збитків, завданих економіці України, на 1 червня становить $350 млрд. До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнації продовжуються", – сказав Шмигаль.

При цьому прем'єр підкреслив, що через війну страждають усі сектори економіки країни.

Раніше Шмигаль зазначив, що якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.

Автор: Галина Ялівець
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Яке ж воно тупе!

Хто тебе за язик тягне, як ти можеш робити такі прогнози до закінчення війни?

Тим більше, це не під силу одній людині, потрібно буде створювати комісії в усіх регіонах, залучати не лише економіств, але й експертів по будівництву, енергетиці, медицині і навіть фермерству.

І у кінці вималюється справжня цифра, яка, я впевнений, буде у рази більша за озвучену. А з врахуванням необхідності розбудови оборонки - і ще раз понад те. Лік піде на трильйони, не менше двох.
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14.12.2022 06:54 Відповісти
Нє, а шо тут такого, ну зато до війни не готувались, бо буде паніка і економіка просяде на 5 млрд. А так норм, якихось 350-700 млрд.

Економісти шашличники млять.
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14.12.2022 09:06 Відповісти
 
 