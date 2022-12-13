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законопроєкт (1544) медіа (63)

Рада ухвалила новий закон "Про медіа"

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рада

Верховна Рада ухвалила новий законопроект "Про медіа".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №2693-д у другому читанні та загалом проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту 13 грудня.

"Прийняли компромісні позиції: врегулювання статусу каналу "Рада" (канал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання): вилучені норми щодо виборчого законодавства", – написав Железняк.

Законопроєкт визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

У законодавче поле вводиться поняття "онлайн-медіа". Для них передбачається добровільна реєстрація, яка гарантує законодавчий захист.

Згідно із законопроєктом, якщо зареєстрований суб'єкт у сфері онлайн-медіа припускає грубе порушення, регулятор застосовує до нього штраф. У разі вчинення протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі.

Передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду – цей захід застосовується в разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні подібні порушення було застосовано штрафи, рішення про які не було скасовано в установленому законом порядку.

Законопроєкт також передбачає тимчасову заборону розповсюдження незареєстрованих онлайн-медіа, яка становить 14 календарних днів. Тимчасова заборона застосовується в разі значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб'єкта було застосовано п'ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.

Як повідомлялося, зазначений законопроєкт у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня. Під час підготовки документа до другого читання парламентарі подали 2 332 поправки та пропозиції.

Україна для початку переговорів вступ до ЄС має виконати "7 кроків" – набір визначених Єврокомісією критеріїв. Наразі виконання критерію, який стосується медіасфери, лишається на рівні 6 балів з 10.

Автор: Галина Ялівець
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Ну що,порохоботи.Ви і далі будете вихваляти свого "шефа" після того,як він підтримав цей диктаторський законопроект?
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13.12.2022 22:15 Відповісти
Це питання до Вiкторii Сюмар.
Хотєлки Офісу Президента далі контролювати інформаційний простір. Через законодавче закріплення каналу Рада не як парламентського (і як це працює в Європі), а як державного загальнонаціонального каналу. За гроші платників податків. На додачу до Суспільного. І до каналу Фрідом, які ви фінансуєте своїми податками. І ще й до каналу Ми Україна. Бо так зручно керувати: або давати гроші, або ні. І тоді по дзвінку виконується все.

Хотєлки з регулювання он-лайну, бо ж в Інеті ще можна критикувати, на відміну від єдиного телевізійного марафону, де все зачищено, і про всі ці дуже неєвропейські ініціативи в європейському законі вам ніхто не розкаже. А потім ту критикуможна буде заблокувати як таку, що от створює загрози національній безпеці. І замучити перевірками кожного, хто собі це дозволяє. Джерело: https://censor.net/ua/b3386594
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13.12.2022 23:35 Відповісти
Брудна боротьба за мізки і лекторат розпочалась
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14.12.2022 00:55 Відповісти
Хлопчики і дівчатка з трускавецької бурси мають намір наступити на граблі? Ну-ну,,,
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14.12.2022 04:42 Відповісти
Ви хоч текст читали?

"Прийняли компромісні позиції: врегулювання статусу каналу "Рада" (канал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання): вилучені норми щодо виборчого законодавства
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14.12.2022 07:55 Відповісти
Передбачається заборона розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа

за рішенням суду
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14.12.2022 07:59 Відповісти
А те, що Вікторія Сюмар критикувала проект закону, то і правильно робила.
І потрібно критикувати цю владу і Слуг в Раді, щоб добиватись, хоч якихось змін.
Невже треба мовчати?
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14.12.2022 08:03 Відповісти
 
 