Рада вирішила розслідувати діяльність Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 13 грудня, створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки (БЕБ), органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки.

Ухвалення відповідної постанови №8264 підтримали 324 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Железняк уточнив, що головою новоствореної ТСК буде він сам.

Нагадаємо, у серпні минулого року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.

24 листопада 2021 року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки".