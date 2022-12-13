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Рада ухвалила скандальну реформу містобудівної діяльності в інтересах забудовників

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строительство

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".

За прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вказувало на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва.

Напередодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.Олександр Кубраков запевня, що у законопроєкті №5655 враховано зауваження НАЗК.

Водночас проти ухвалення цього законопроєкту виступає Національна спілка архітекторів України, низка мерів обласних центрів, а також ряд громадських організацій.

Зокрема, рух "Чесно" зауважував, що законопроєкт №5655 передусім вигідний забудовникам. Зокрема, ним передбачено створення так званих приватних ДАБІ, які будуть контролювати забудовників і при цьому будуть створені тими ж забудовниками. Крім того, законопроєкт звужує кількість підстав для знесення самобудів.

Також проти ухвалення законопроєкту у нинішній редакції виступає Асоціація міст України, яка висловила численні зауваження та пропозиції до законопроєкту. Серед них Асоціація міст вказує на необхідність:

  • введення відповідальності адміністраторів електронної системи за неправдивість введених ними даних і за ненадання послуг взагалі;
  • виключення положень щодо приватних уповноважених осіб з містобудівного контролю, адже проєктом передбачено передачу функції держави та місцевого самоврядування підприємницьким структурам;
  • демонополізації права підпису керівника органу містобудування, адже це зупинить всі процеси в будь-якій громаді, тим більше в місті-мільйоннику;
  • створення можливостей для зупинки самовільного будівництва.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у першому читанні у липні 2021 року. Його прийняття лобіювала голова "Слуги народу" Олена Шуляк. Водночас проти його прийняття виступала НСАУ.

Детальніше читайте у блозі журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко: Слуги забудовників: за що проголосує більшість депутатів

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
"Законопроєкт 5655 - реформа містоґвалтування" -
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/2/694533/
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13.12.2022 20:21
+2
"Ну тєпєрь зажівьом!"
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13.12.2022 20:09
+2
хоТь ні парашенко...
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13.12.2022 20:11
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"Ну тєпєрь зажівьом!"
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13.12.2022 20:09 Відповісти
хоТь ні парашенко...
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13.12.2022 20:11 Відповісти
Порошенко підтримав диктаторський закон "про медіа".Що ти,вихвалятор "гетьмана",на це скажешь?
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13.12.2022 22:20 Відповісти
Довпойоп із ботоферми зелених гнид, твої слуги засектетили під час війського стану трансляції і списки проголосувавших у ВР. Відповідно, фізично неможливо дізнатися, який депутат за що голосував. Так що твій комент - брехня.
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13.12.2022 23:23 Відповісти
а що тобі скажешЬ?..
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15.12.2022 20:30 Відповісти
"Законопроєкт 5655 - реформа містоґвалтування" -
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/2/694533/
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13.12.2022 20:21 Відповісти
Тепер замість Софії і Лаври, у Києві зявляться гулівери і паруси. Ведь какая разніца, що на місці цих старих церков має бути.
Сьогодні ми вкотре отримали доказ того, що партія слуга народу - це рашистські колаборанти, яким Україна нахєр не потрібна, вони у владі виключно аби награбувати по-бєспрєдєлу бабла, а потім звалити у ніццу і відень!
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13.12.2022 23:12 Відповісти
Ще війна не закінчилась, а вони вже остаточно ділять ринок забудови ,їм ні чого не коштує - написали "ззакон" з пальця .За ці бетонні ждунглі які через 20 років розваляться та ще й з приватними ДАБі яка і так мало що контролювало до цього , а так рука руку миє - заплате покупець.
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14.12.2022 02:29 Відповісти
За декілька годин петиція накласти вето на це знущання назбирала 25т.
Очікуємо на найвеличнішу відповідь.
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14.12.2022 09:22 Відповісти
Очуметь.... даже даром не рискнешь заселиться в такой новостройке(((
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14.12.2022 10:08 Відповісти
И раньше в строительной отрасли был беспредел. Я например получил право собственности на якобы введенную в эксплуатацию квартиру где не работали лифты,не было ограждениц и перил лестницы,не сделанна стяжка МОПов,не доделанна разводка воды и электрики по квартирам и даже не было вхолдных дверей в квартиры! Правда за 6 мес застройщик все доделал. А А что будей сейчас? Сейчас акт о приемке дома в эксплуатацию будут подписывать еще на стадии строительства стен видимо:огромное поле для мошенников. Я уже не говорю о том что начнут экономить на материале и не соблюдать строительные нормы-частная одноразовая ДАБИ все прикроет и подпишет. Ну и застроят те земли где запрещено высотное строительство-что и ранее было а сейчас этому беспределу дан зеленый свет
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14.12.2022 11:04 Відповісти
 
 