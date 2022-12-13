Рада ухвалила скандальну реформу містобудівної діяльності в інтересах забудовників

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".

За прийняття відповідного законопроєкту №5655 у другому читанні проголосували 228 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вказувало на низку проблемних положень документа, зокрема фактичну легалізацію незаконного будівництва.

Напередодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.Олександр Кубраков запевня, що у законопроєкті №5655 враховано зауваження НАЗК.

Водночас проти ухвалення цього законопроєкту виступає Національна спілка архітекторів України, низка мерів обласних центрів, а також ряд громадських організацій.

Зокрема, рух "Чесно" зауважував, що законопроєкт №5655 передусім вигідний забудовникам. Зокрема, ним передбачено створення так званих приватних ДАБІ, які будуть контролювати забудовників і при цьому будуть створені тими ж забудовниками. Крім того, законопроєкт звужує кількість підстав для знесення самобудів.

Також проти ухвалення законопроєкту у нинішній редакції виступає Асоціація міст України, яка висловила численні зауваження та пропозиції до законопроєкту. Серед них Асоціація міст вказує на необхідність:

введення відповідальності адміністраторів електронної системи за неправдивість введених ними даних і за ненадання послуг взагалі;

виключення положень щодо приватних уповноважених осіб з містобудівного контролю, адже проєктом передбачено передачу функції держави та місцевого самоврядування підприємницьким структурам;

демонополізації права підпису керівника органу містобудування, адже це зупинить всі процеси в будь-якій громаді, тим більше в місті-мільйоннику;

створення можливостей для зупинки самовільного будівництва.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила вказаний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у першому читанні у липні 2021 року. Його прийняття лобіювала голова "Слуги народу" Олена Шуляк. Водночас проти його прийняття виступала НСАУ.

Детальніше читайте у блозі журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко: Слуги забудовників: за що проголосує більшість депутатів