Twitter розпустив свою Раду довіри та безпеки

Twitter Inc розпустив свою Раду довіри та безпеки, волонтерську групу, сформовану в 2016 році для консультування платформи соціальних мереж щодо рішень щодо сайтів.

Про це пише Reuters із посилання на лист компанії.

Як повідомлялося, близько половини співробітників соціальної мережі – близько 3 700 співробітників – були звільнені після того, як Ілон Маск очолив компанію та запровадив програму скорочення витрат.

Понад 1 000 звільнилися, серед них Йоель Рот, колишній керівник відділу довіри та безпеки компанії.

"Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переглядаємо, як краще залучити зовнішнє розуміння наших продуктів і розробки політики. У рамках цього процесу ми вирішили, що Рада довіри та безпеки – не найкраща структура для цього", – йдеться в електронному листі, надісланому членам Ради довіри та безпеки.

Сторінку групи в Twitter було видалено.

Згідно з веб-архівом сторінки, Рада складалася з різних організацій із захисту громадянських прав, науковців та інших організацій, які виступали за безпеку та консультували Twitter під час розробки продуктів, програм і правил.

Електронний лист від Twitter надійшов менш ніж за годину до того, як члени Ради очікували зустрітися з керівництвом компанії через Zoom, повідомляла Washington Post раніше.

Минулого тижня троє членів Ради подали у відставку, посилаючись на стурбованість безпекою користувачів Twitter.

"Дослідження показують, що, всупереч заявам Ілона Маска, безпека та добробут користувачів Twitter погіршуються", – написала член Ради Енн Кольєр у Twitter.

Маск відповів на сайті мікроблогів, звинувативши членів Ради у відмові вжити заходів щодо експлуатації дітей, колишній генеральний директор Джек Дорсі назвав це твердження "неправдивим".

Як повідомлялося, раніше американський мільярдер Ілон Маск остаточно придбав Twitter. За його словами, він хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок.