Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям

Національний банк України анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям, страховику, кредитній спілці та виключив із Державного реєстру фінансових установ дві кредитні спілки та одного страховика.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, ліцензії анульовано:

ТОВ "ФК "Холастис", ТОВ "ФК "Максимум" та ТОВ "ФК "Креді Фінанс Україна" анульовано всі наявні ліцензії на надання фінансових послуг.

19 жовтня 2022 року цим установам тимчасово зупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у зв’язку з ненаданням інформації та документів про структуру власності на вимогу Національного банку України.

Станом на момент ухвалення рішення про анулювання ліцензій порушення не усунені.

ТОВ "ФК "Плаза Інвест" анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу у зв’язку з ненаданням жодної фінансової послуги за цією ліцензією упродовж 12 місяців із дня її отримання.

ПрАТ "СК "Азінко" відкликано частину ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на підставі поданої страховиком заяви.

Зокрема, анульовано ліцензії на здійснення добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), добровільного страхування медичних витрат, добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включно з відповідальністю перевізника), добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, повітряного транспорту, водного транспорту (включно з відповідальністю перевізника), добровільного страхування фінансових ризиків, добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включно з відповідальністю перевізника).

Відповідно до поданої ПрАТ "СК "Азінко" звітності за дев'ять місяців 2022 року станом на 30 вересня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 14,44 млн грн, вартість активів – 81,84 млн грн, страхові резерви – 9,03 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становить 0,1%.

Відкликані ліцензії та виключені з реєстрів:

ТДВ "СК "Арсенал Лайф" виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

ТДВ "СК "Арсенал Лайф" мало ліцензію на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя, яку було відкликано на підставі рішення правління Національного банку України від 22 листопада 2022 року як захід впливу.

Захід впливу було застосовано за здійснення страховою компанією ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів та страхувальників.

Відповідно до поданої компанією звітності за дев'ять місяців 2022 року станом на 30 вересня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 52,73 млн грн, вартість активів – 281,57 млн грн, страхові резерви – 29,52 млн грн. Частка ринку компанії за страховими резервами становить менше 0,2% від загального обсягу.

За інформацією страховика, станом на 30 вересня 2022 року ТДВ "СК "Арсенал Лайф" не мало невиконаних (прострочених) зобов’язань за договорами страхування.

Після виключення з Державного реєстру фінансових установ зазначений страховик втрачає статус фінансової установи.

КС "Український ощадний центр" (КС "УОЦ") виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням усіх наявних у КС "УОЦ" ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

18 листопада 2022 року КС "УОЦ" було відкликано всі наявні ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Обсяг активів КС "УОЦ" станом на 1 жовтня 2022 року становив 45,14 млн грн (2,95% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 41 млн грн (4,71% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

КС "Елліада" анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключено цю кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Обсяг активів кредитної спілки станом на 1 жовтня 2022 року становив 2 тис. грн (0,0001% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 0,00 тис. грн (0,00% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

КС "Елліада" мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 грудня 2022 року.