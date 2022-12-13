Падіння ВВП України може сягнути 50% через енергетичний терор Росії, – Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує: якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, то українська економіка скоротиться до 50%.
Про це Шмигаль заявив на економічному форумі в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.
"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористична діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжена, ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", – сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що російські атаки по енергетичній інфраструктурі збільшили темпи падіння економіки України в листопаді цього року до листопада минулого року, орієнтовно, до 41%.
Місяцем раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що російський енерготерор у жовтні збільшив падіння ВВП до 39% до жовтня 2021 року, що гірше за показники, які були у вересні-серпні – 35%.
Водночас голова Нацбанку Андрій Пишний зауважував, що наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Росією можуть бути більш суттєвими і потребуватимуть перегляду прогнозу ВВП на 2023 рік.
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На найбільшому маркетплейсі України Rozetka за девять місяців відбулось майже сто державних перевірок. Про це розповів співвласник компанії Владислав Чечоткін в інтерв'ю Forbes.
За його словами, Rozetka від початку війни перевірили 97 разів. Поки що всі штрафи номінальні - від 1700 до 51 000 грн, і кожен з них компанія оскаржує в суді.
«Я не розумію, яка взагалі стратегія в держави щодо підходу до бізнесменів. Інвестицій немає, кредитів немає, воєнні ризики - величезні. Податковий тиск в Україні цілком можна порівняти з Європою. До того ж дуже активізувалися перевіряльники», - зазначив співвласник Rozetka.
На думку Чечоткіна, абсолютна більшість у країні розуміє, що зараз не платити податки - злочин проти держави і це є питанням честі бізнесу. Він додав, що перевіряльники не знаходять порушень у Rozetka, але продовжують ходити.
Довідково:
У березні 2022 року місячний виторг Rozetka зменшився з 4 млрд грн до 23 млн грн. А вже з серпня, за словами Чечоткіна, компанія щомісяця продає на таку ж суму, як і рік тому. Річний виторг компанії до війни складав $2 млрд.https://biz.ligazakon.net/news/216045_vd-pochatku-vyni-u-kompan-rozetka-provedeno-mayzhe-100-derzhavnikh-perevrok