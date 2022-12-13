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Міжнародний союз залізниць остаточно відсторонив залізничні компанії з Росії та Білорусі

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Генеральна асамблея Міжнародного союзу залізниць (UIC) ухвалила рішення відсторонити залізничні компанії з РФ та Білорусі від участі у всіх видах своєї діяльності.

Про голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив у Telegram.

Він нагадав, що на початку березня UIC відсторонив залізничні компанії РФ та Білорусі від участі у всіх видах діяльності Регіональної Європейської Асамблеї та Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць.

"Але попереднє рішення мало бути ратифіковане генеральною асамблеєю. Цього тижня делегація "Укрзалізниці" знову взяла участь в засіданнях Асамблеї UIC, щоб остаточно відстояти рішення щодо відсторонення залізниць агресорів. І хоча ми зіткнулися з тиском з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, рішення щодо остаточного відсторонення було прийняте: "за" проголосували 72% учасників UIC", – написав Камишін.

Він наголосив, що цього вдалося досягти завдяки сприянню міжнародних партнерів – залізниць країн Азії, Європи та Америки.

"Вони також підтвердили свої обіцянки надати власну експертизу та допомогу "Укрзалізниці" у післявоєнному відновленні інфраструктури", – додав Камишін.

Автор: Михайло Орлюк
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