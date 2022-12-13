Порт Одеси відновив роботу після атаки російських дронів

Одеський морський торговельний порт відновив роботу після знеструмлення внаслідок атаки російських дронів-камікадзе.

Про це повідомила речниця Адміністрації морських портів Олена Гіряєва, пише Укрінформ.

"Портовики відновили завантаження суден експортною агропродукцією завдяки ліквідації працівниками ДТЕК наслідків обстрілу об’єктів енергетики російськими військами", – сказала речниця АМПУ.

За її словами, сьогодні порт функціонує у штатному режимі.

Як повідомлялося, порт "Одеса" тимчасово припиняв перевалку вантажів через відсутність енергоживлення внаслідок атаки іранських дронів минулими вихідними. Порти "Південний" та "Чорноморськ" відновили вантажні операції 12 грудня.

13 грудня з портів Великої Одеси вийшли в рейси "зерновим коридором" вісім суден із 238,6 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Наразі в цих портах під обробкою 23 судна. На них завантажують 690 тис. тонн української агропродукції.