Мінфін розмістив облігації у гривні на 14 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 грудня, змогло залучити до держбюджету 14,05 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,98 мільярда гривень під 14% річних.

Від розміщення річних ОВДП надійшло 4,14 мільярда гривень під 16% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу 15 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 162,46 мільйона гривень, а від розміщення ОВДП з погашенням через 19 місяців під 19% – лише 392,7 тис. грн.

Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 6,77 мільярда гривень під 19,5% річних.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів 6 грудня залучило до державного бюджету 3,09 млрд грн від продажу військових облігацій.

29 листопада Міністерство фінансів змогло залучити до держбюджету рекордні від початку повномастабної війни 21,23 млрд грн (у еквіваленті), переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.