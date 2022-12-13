Норвегія планує затвердити багаторічну програму підтримки України

Уряд Норвегії ініціював погодження в парламенті багаторічної програми підтримки України.

Про це заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, передає Європейська правда.

"На початок 2023 року ми готуємо новий пакет допомоги. Ми ініціювали з усіма політичними силами в парламенті процес погодження багаторічної програми підтримки. Нам треба дбати про критичну інфраструктуру, підтримувати біженців і дбати про те, що продовжувалася військова підтримка", – сказав Стьоре.

Він нагадав, що днями норвезький уряд виділив 1 млрд крон(близько 100 млн євро) на відновлення інфраструктури в Україні.

"Норвегія буде підтримувати скільки потрібно, поки ви чините опір варварській агресії Росії, яка супроводжується постійними бомбардуваннями, в тому числі цивільної та критичної інфраструктури. Ми готові вам допомогти пройти цю зиму", – додав прем’єр.

Раніше Норвегія надала 300 млн норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.

Наразі уряд Норвегії виділив загалом 14,4 млн норвезьких крон на підтримку України та сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.