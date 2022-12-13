В уряді Росії визнали масовий виїзд кваліфікованих фахівців

Уряд Росії підготує план заходів для боротьби з масовим виїздом з країни висококваліфікованих фахівців.

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін, повідомляє російський "Коммерсант".

"Дуже важливе завдання – збереження науково-технічного потенціалу. Зрозуміло, що зараз закордонні організації намагатимуться активніше "полювати" на фахівців, які подають надії. Особливо вони таке бажання не приховують, публічно заявляють. Тут, звичайно, дуже важливо детально опрацювати заходи, які дозволять захистити нашу країну від втрати інтелектуального та культурного капіталу", – сказав Мішустін.

Наприкінці листопада голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв визнавав, що з Росії поїхала значна частина розробників, "які точно затребувані на міжнародному ринку".

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Росіяни почали активно їхати з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Російської асоціації електронних комунікацій станом на березень 2022 року, з Росії виїхали 50-70 тис. IT-фахівців.

Після оголошеної Владіміром Путіним мобілізації в Росії відтік із країни IT-фахівців збільшився. Forbes з посиланням на опитування HR-холдингу Ventra за вересень повідомляв, що з Росії поїхали 6% айтішників, ще 25% планують залишити країну.